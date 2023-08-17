Синдром хронічної втоми: знайшли новий імовірний зв'язок виникнення цього стану

Науковці все ще вивчають шляхи виникнення та прогресування СХВ – хронічного захворювання, що характеризується сильною втомою, болем у м'язах та іншими неприємними симптомами. Нерозуміння причин і механізмів цього синдрому ускладнює розробку ефективних методів лікування.

Однак, нові дані дають надію на прорив у вивченні цього питання. Наразі увагу вчених привернув білок під назвою WASF3, який може відігравати ключову роль у спричиненні втоми та інших симптомів СХВ.

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Цей протеїн, на який ставлять ставки вчені, може впливати на роботу мітохондрій – "енергетичних заводів" клітин.

Річ у тім, що у випадку СХВ, білок WASF3 спричиняє дисфункцію мітохондрій, що призводить до погіршення постачання енергії клітинам. Це пояснює чому пацієнти, які страждають на СХВ, відчувають постійну втому і відчуття виснаження.

Попри те, що потрібні додаткові дослідження для підтвердження цієї гіпотези та з’ясування точних механізмів дії протеїну, це відкриття може стати важливим кроком для розробки ефективних препаратів лікування СХВ.

Чому це важливо

Вчені сподіваються, що розробка ліків, які сприятимуть нормалізації роботи цього протеїну, може призвести до зниження симптомів і покращення якості життя у пацієнтів із СХВ.

СХВ є серйозною проблемою, з якою зіштовхуються багато людей, а для медичної сфери ця проблема залишається загадкою, та нове дослідження дає надії на те, що розробка більш ефективних підходів до діагностики та лікування цієї недуги можливі.