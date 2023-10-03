Не допоможе навіть спорт: сидяча робота значно підвищує ризик смертельного захворювання

Результати нового дослідження підкреслюють, наскільки поширеними можуть бути наслідки сидячого способу життя, і припускають, що фізичні вправи не захистять нас від цього.

Люди, які багато сидять, частіше схильні до серцевих захворювань, ожиріння, діабету та інших хвороб. Про це вчені знають уже давно.

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Спорт не допоможе людям, які багато сидять

Однак нове дослідження показало кореляцію між сидячим способом життя та розвитком деменції. У тих, хто сидить понад 10 годин на день, ризик розвитку деменції протягом наступних семи років на 8% вищий, ніж у тих, хто сидить менше.

А якщо люди не рухаються по 12 годин на добу, ризик зростає аж на 63%. Пов'язано це, швидше за все, з тим, що без рухів знижується кровопостачання мозку.

Причому спорт не допомагає – якщо тренуватися і сидіти потім по 10 годин, ризик розвитку захворювання залишається. Найкращий спосіб допомогти собі, вважають вчені, – це тільки менше сидіти. Навіть якщо на роботі вам треба багато сидіти за комп'ютером, намагайтеся знаходити можливості рухатися: наприклад, ходити, коли розмовляєте телефоном.

Що відомо про негативні наслідки сидіння

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що 3,2 мільйона смертей щорічно пов'язані з малорухливим способом життя. Дослідження на 122 тисячах людей показало: що чим нижча кардіореспіраторна витривалість, тобто здатність витримувати тривалі фізичні навантаження, тим вища ймовірність смерті від усіх причин.

Через відсутність руху можуть розвиватися серцево-судинні захворювання та виникати ракові пухлини. До того ж виникають суб'єктивні відчуття в реальному часі – спина болить і шия затікає.