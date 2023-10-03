Не поможет даже спорт: сидячая работа значительно повышает риск смертельного заболевания

Результаты нового исследования подчеркивают, насколько распространены могут быть последствия сидящего образа жизни, и предполагают, что физические упражнения не защитят нас от этого.

Люди, которые много сидят, чаще подвержены сердечным заболеваниям, ожирению, диабету и другим болезням. Об этом учёные знают уже давно.

Также на тему Почему нужно мыть за ушами и между пальцами ног: научное объяснение

Спорт не поможет людям, много сидящим

Однако новое исследование показало корреляцию между сидячим образом жизни и развитием деменции. У тех, кто сидит более 10 часов в день, риск развития деменции в течение следующих семи лет на 8% выше, чем у сидящих меньше.

А если люди не двигаются по 12 часов в сутки, риск возрастает на 63%. Связано это, скорее всего, с тем, что без движений снижается кровоснабжение мозга.

Причем спорт не помогает – если тренироваться и сидеть потом по 10 часов, риск развития заболевания остается. Лучший способ помочь себе, полагают ученые, – это только меньше сидеть. Даже если на работе вам нужно много сидеть за компьютером, старайтесь находить возможности двигаться: например, ходить, когда разговариваете по телефону.

Что известно о негативных последствиях сиденья

Всемирная организация здравоохранения считает, что 3,2 миллиона смертей ежегодно связанные с малоподвижным образом жизни. Исследование на 122 тысячах людей показало: чем ниже кардиореспираторная выносливость, то есть способность выдерживать длительные физические нагрузки, тем высшая вероятность смерти от всех причин.

Из-за отсутствия движения могут развиваться сердечно-сосудистые заболевания и возникать раковые опухоли. К тому же возникают субъективные ощущения в реальном времени – спина болит и шея затекает.