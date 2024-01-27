Втрата ваги може бути симптомом серйозного захворювання

Якщо у людини раптово та стрімко почала знижуватись вага, причому для цього вона не докладає жодних зусиль, це може бути тривожною ознакою.

Учені Гарвардського університету вважають, що ненавмисна втрата ваги у людей у середньому віці може бути пов'язана з розвитком раку.

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Втрата ваги пов'язана з раком

Участь у ньому взяли медичні працівники віком від 40 років. У тих учасників, які втратили понад 1% своєї маси тіла, ризик захворювання на рак зріс на 57% порівняно з тими, хто зберіг свою вагу.

Особливо була помітна кореляція ризику раку стравоходу, шлунка, печінки, жовчовивідних шляхів і підшлункової залози.

Безпідставна втрата ваги може бути симптомом раку, який супроводжується погіршенням апетиту. Однак ожиріння також асоційоване з певними видами раку,

– зауважив автор дослідження, медичний онколог Доктор Брайан Вулфін.

Попередні дослідження неодноразово підтверджували, що втрата ваги знижує ризик розвитку раку. Але нові результати мають на меті привернути увагу саме до ненавмисної втрати ваги в середньому віці. У такому контексті схуднення може свідчити про приховані захворювання.

Деталі дослідження

У дослідженні брали участь багато жінок-медсестер і чоловіків-медиків. Спостереження за ними тривало 28 років, загалом до нього було залучено 157 тисяч осіб. З'ясувалося, що упродовж року після втрати ваги, ризик розвитку раку збільшився на 57%.

Зауважують, що в тих учасників, які втратили вагу, частіше зустрічалися рак стравоходу, шлунка, печінки, жовчовивідних шляхів і підшлункової залози.

Перспектива відкриття

Результати демонструють важливе клінічне значення і можуть допомогти сформувати методику раннього виявлення раку. Адже часто люди, які втратили вагу, не звертають увагу на ці ненавмисні зміни.

Водночас результати дослідників з Гарварду потребують додаткових вивчень і масштабніших досліджень.