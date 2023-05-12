Шум у вухах: про що сигналізує та як позбутись

Шум у вухах – досить надокучливе відчуття. Багато хто навіть не знає, чому це відбувається, але це може значно впливати на якість життя людини.

Не завжди шум у вухах сигналізує про якесь захворювання, відчуття може з'являтись у здорових людей. Однак зачасту симптом таки може становити небезпеку.

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Шум у вухах – що треба знати Шум у вухах – це складний стан із багатьма потенційними причинами та факторами ризику. Шум у вухах може виникати без видимої причини у здорових людей.

Попри те, що багаторічний вплив гучного шуму є фактором ризику, не у всіх людей, які зазнають його впливу, розвивається шум у вухах. Проте існує зв’язок між втратою слуху та шумом у вухах.

Насправді існує багато причин, які можуть спричинити появу шуму у вухах. Ознайомтесь із найпоширенішими з них.

Втрата слуху

Шум у вухах може бути спричинений втратою слуху, як наслідок старіння, захворювання чи травми. Також це може бути наслідком пошкодження вуха, зокрема, від гучного звуку.

Інфекція

Вушна інфекція або закупорка слухового проходу. Ваші слухові проходи можуть бути закупорені накопиченням рідини: вушною сіркою, брудом або іншими сторонніми матеріалами. Закладеність може змінити тиск у вусі, викликаючи шум у вухах.

Стрес та тривога

Розлади психологічного стану можуть бути причиною шуму у вухах, адже вони впливають на нервову систему.

Хоча шум у вухах (тобто дзвін або дзижчання) сам по собі не є "загрозою", коли мозок так реагує, він може викликати реакцію на стрес. Це не обов’язково свідоме рішення — скоріше, це відповідь лімбічної системи.

Прийом лікарських препаратів

Є ліки, які можуть викликати шум у вухах. Варто проконсультуватися з лікарем, якщо у вас розвинувся шум у вухах під час прийому будь-якого з цих препаратів: антидепресанти, знеболювальні препарати, ліки проти артеріального тиску, антибіотики, ліки проти раку.

Проблеми з серцем і судинами

Якщо ваш шум у вухах нагадує стукіт, биття або пульсацію, це може бути спричинено пошкодженням ваших кровоносних судин. Серед поширених причин пульсуючого шуму у вухах — високий кров’яний тиск, захворювання серця та вади розвитку дрібних артерій.

Як позбутись шуму у вухах

Якщо ви часто чуєте шум вухах, важливо звернутися до лікаря, який зможе визначити причину та розробити план лікування.

Спробуйте більше відпочивати, уникати гучних місць та техніки розслаблення, як от медитації. Це може допомогти вам позбутись надокучливого відчуття.

Також допомогти можуть регулярні фізичні вправи, правильне харчування та інші заходів для підтримки здоров’я кровоносних судин.

Обмежте вживання алкоголю, кофеїну та нікотину – ці речовини, особливо при надмірному вживанні, можуть впливати на кровотік і провокувати шум у вухах