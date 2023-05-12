Шум в ушах: о чем сигнализирует и как избавиться

Шум в ушах – достаточно надоедливое чувство. Многие даже не знают, почему это происходит, но это может оказывать значительное влияние на качество жизни человека.

Не всегда шум в ушах сигнализирует о каком-либо заболевании, ощущение может появляться у здоровых людей. Однако часто симптом может представлять опасность.

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Шум в ушах – что нужно знать Шум в ушах – это сложное состояние со многими потенциальными причинами и факторами риска. Шум в ушах может возникать без видимой причины у здоровых людей.

Несмотря на то, что многолетнее влияние громкого шума является фактором риска, не у всех людей, подвергающихся его влиянию, развивается шум в ушах. Однако существует связь между потерей слуха и шумом в ушах.

На самом деле существует много причин, которые могут повлечь за собой появление шума в ушах. Ознакомьтесь с наиболее распространенными из них.

Потеря слуха

Шум в ушах может быть вызван потерей слуха, вследствие старения, заболевания или травмы. Также это может быть следствием повреждения уха, в частности от громкого звука.

Инфекция

Ушная инфекция или закупорка слухового прохода. Ваши слуховые проходы могут быть укупорены накоплением жидкости: ушной серой, грязью или другими посторонними материалами. Заложенность может изменить давление в ухе, вызывая шум в ушах.

Стресс и тревога

Расстройства психологического состояния могут являться причиной шума в ушах, ведь они влияют на нервную систему.

Хотя шум в ушах (т.е. звон или жужжание) сам по себе не является "угрозой", когда мозг так реагирует, он может вызвать реакцию на стресс. Это не обязательно сознательное решение, скорее, это ответ лимбической системы.

Прием лекарственных препаратов

Есть лекарства, которые могут вызвать шум в ушах. Проконсультируйтесь с врачом, если у вас развился шум в ушах во время приема любого из этих препаратов: антидепрессанты, обезболивающие препараты, лекарства против артериального давления, антибиотики, лекарства против рака.

Проблемы с сердцем и сосудами

Если ваш шум в ушах напоминает стук, биение или пульсацию, это может быть вызвано повреждением кровеносных сосудов. Среди распространенных причин пульсирующего шума в ушах – высокое кровяное давление, заболевания сердца и пороки развития мелких артерий.

Как избавиться от шума в ушах

Если вы часто слышите шум ушах, важно обратиться к врачу, который сможет определить причину и разработать план лечения.

Попробуйте больше отдыхать, избегать громких мест и техники расслабления, таких как медитации. Это может помочь вам избавиться от надоедливого ощущения.

Также могут помочь регулярные физические упражнения, правильное питание и другие меры для поддержания здоровья кровеносных сосудов.

Ограничит употребление алкоголя, кофеина и никотина – эти вещества, особенно при чрезмерном употреблении, могут влиять на кровоток и провоцировать шум в ушах.