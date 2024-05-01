Смертність знизили на 31%: як ШІ використовують для діагностики хвороб серця

Медики Тайваню вирішили прогресивно підійти до питання діагностики серцево-судинних захворювань. Лікарі активно використовують штучний інтелект.

Ба більше, це уже дало гарні результати: використання сучасних технологій допомогло знизити смертність серед госпіталізованих пацієнтів на 31%.

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ШІ для діагностики хвороб серця

Для того, аби "навчити" штучний інтелект, фахівці використовували кардіограми. Загалом система опрацювала дані понад 450 тисяч пацієнтів. І тепер алгоритм може пов'язувати закономірності скорочення серця та шанси на життя пацієнтів.

Як тільки ШІ визначає пацієнтів з найвищим ризиком смерті, програма сповіщає про це лікарів і відповідно, вони можуть застосовувати нові підходи для лікування ефективніше і не втрачаючи часу.

Ефективність ШІ

Учені задоволені експериментом, адже завдяки штучному інтелекту вже вдалося знизити загальну смертність на 31%, а ризик смерті від серцево-судинних захворювань – на понад 90%.

Наразі алгоритм ШІ використовують у 14 військових лікарнях Тайваню. І науковці переконані, що їх технологію легко впровадити у будь-яку лікарню світу без значних витрат і дорогого обладнання.