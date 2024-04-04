Примусове штучне запліднення українських жінок: росіяни вигадують нові фейки, щоб сіяти паніку

Російські пропагандисти стверджують, нібито Володимир Зеленський та інші очільники профільних відомств створили секретну програму "Заратустра", метою якої є збільшення народжуваності в Україні шляхом примусового запліднення жінок.

Секретна програма "Заратустра"

Російський "Фонд боротьби з репресіями" вчергове дискредитує Україну. Зокрема організація опублікувала псевдорозслідування про секретну програму "Заратустра", яку начебто розробив Володимир Зеленський та інші очільники профільних відомств в Україні у квітні 2023 року.

Також на тему На Рівненщині після пологів померла породілля з дитиною: рідні звинувачують лікарів

Мета програми – збільшити народжуваність в Україні через примусове запліднення жінок. Для цього по Україні начебто спеціально запустили проєкт "Нація героїв".

Розробку таких програми підтверджують "документи" та свідчення співробітників Міністерства охорони здоров'я України, СБУ і "постраждалої" жінки. Також "надсекретну програму" підтверджує нідерландська журналістка Соня ван ден Енде і відео з камер спостереження в українській поліклініці, на якому жінку начебто готують до примусового запліднення.

Що відомо про "Фонд боротьби з репресіями"

Це черговий матеріал, який є частиною дискредитаційної кампанії кремля проти системи охорони здоров'я в Україні та уряду. Стаття, яку опублікували росіяни, насправді містить неправдиву інформацію, фейкові докази та набір анонімних джерел.

Так званий "Фонд боротьби з репресіями" – організація, яку заснував Євгеній Прігожин та яка, за задумом росіян, мала б боротися з порушеннями прав людини в країнах Заходу та підтримувати громадських активістів. Натомість організація просуває фейки та дискредитує Україну та країни Заходу. В одному з попередніх випусків ми вже спростовували заяви голови фонду Міри Теради про начебто продаж української донорської крові за кордон.

Фейк про штучне запліднення українок

Матеріал про "примусове запліднення українок" росіяни починають із вічнозеленого наративу про так званий "нацизм" в Україні. Зокрема порівнюють програму "запліднення жінок в Україні" із проєктом нацистської Німеччини – "Лебенсборн".

У 1935 році нацисти справді заохочували вагітних німкень народжувати дітей у будинках Лебенсборнів, аби збільшити "чистокровне арійське" населення Німеччини та забороняли їм робити аборти. У статті пропагандисти також заявили, що міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко безпосередньо брав участь у розробці проєкту із запліднення жінок. Однак ці історії ніяк не пов'язані з Україною та є повністю вигаданими.

Хоча росіяни пишуть, що частина документів "секретної" програми "Заратустра" потрапила у відкритий доступ, нам не вдалося їх знайти. Самі ж пропагандисти не додають жодних документів на підтвердження своїх заяв. У відкритих джерелах теж немає згадок про програму сурогатного материнства із назвою "Заратустра".

Так само пропагандисти посилаються виключно на анонімні джерела, як-от колишнього співробітника СБУ. Хоча так звані "співробітники" міністерств можуть бути насправді колаборантами або зовсім вигаданими персонажами.

Щобільше, проєкт "Нація героїв", про який згадують в тексті, є ініціативою приватного медичного центру "Мати та дитина", а не державною програмою. У травні 2023 року медцентр запустив проєкт кріоконсервації, у рамках якого українські військовослужбовці можуть безплатно зберігати свої біоматеріали.

Надалі дружини військових, чиї чоловіки зберегли свої біоматеріали, але загинули або отримали важкі поранення, можуть скористатися ними для запліднення. Проте цей процес добровільний, а не примусовий, як пишуть росіяни.

Окрім цього, росіяни використали фейкове відео для підтвердження своєї інформації. На записі, який опублікував фонд, гінеколог насправді проводить жінці ультразвукову діагностику (УЗД) органів малого таза. Проте це жодним чином не пов'язано зі штучним заплідненням, яке нібито проводили у лабораторії в Івано-Франківську. До того ж на записі росіян відсутня дата та місце зйомки, а також не видно облич людей. Тож ідентифікувати, чи справді відео зняли в Івано-Франківську, – неможливо.



Скриншот із відео, яке опублікував "Фонд боротьби з репресіями"

Для надання більшої легітимності своїм словам росіяни використали слова "нідерландської журналістки" Соні ван ден Енде, яка розповіла про нібито схожі "секретні" програми запліднення жінок в Україні. Утім, вона є частиною російської пропаганди, а не "незалежною журналісткою". Соня ван ден Енде неодноразово відвідувала росію, виступала на псевдореферендумах на тимчасово окупованих територіях та заявляла про "демократію" у рф.

Отже, стаття "Фонду боротьби з репресіями" – фейкова, росіяни не надають жодних справжніх доказів "таємних програм" із запліднення українок. Натомість дискредитують сферу охорони здоров'я України, зокрема медцентри сурогатного материнства.

Як в Україні сприяють підвищенню народжуваності

Водночас в Україні є програми, що сприяють народженню дітей та допомагають батькам. Так, для покращення демографічної ситуації Міністерство охорони здоров'я України у 2024 році за Програмою медичних гарантій додало новий пакет "Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)".

Такі послуги будуть безплатними для пацієнтів, за попередніми оцінками впровадження програми допоможе народитися більше ніж 10 тис. дітей. Щоб отримати відповідні послуги жінка може отримати електронне направлення від медзакладу, де створено спеціальний мультидисциплінарний консиліум чи лікарню, яка має договір з НСЗУ на надання відповідних послуг.

Також у рамках програми "єМалятко" батькам доступно до 10 державних послуг, із яких 5 є базовими для тих, хто не отримав свідоцтва про народження дитини. На вибір батькам також доступні послуги грошової допомоги при народженні дитини, реєстрації її місця проживання, компенсація за пакунок малюка та допомога багатодітним сім'ям. У 2023 році послугами "єМалятко" скористалося понад 108 тисяч осіб.

