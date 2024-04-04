Принудительное искусственное оплодотворение украинских женщин: россияне придумывают новые фейки, чтобы сеять панику

Российские пропагандисты утверждают, якобы Владимир Зеленский и другие руководители профильных ведомств создали секретную программу "Заратустра", целью которой является увеличение рождаемости в Украине путем принудительного оплодотворения женщин.

Секретная программа "Заратустра"

Российский "Фонд борьбы с репрессиями" в очередной раз дискредитирует Украину. В частности организация опубликовала псевдорасследование о секретной программе "Заратустра", которую якобы разработал Владимир Зеленский и другие руководители профильных ведомств в Украине в апреле 2023 года.

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Цель программы – увеличить рождаемость в Украине через принудительное оплодотворение женщин. Для этого по Украине якобы специально запустили проект "Нация героев".

Разработку таких программы подтверждают "документы" и показания сотрудников Министерства здравоохранения Украины, СБУ и "пострадавшей" женщины. Также "сверхсекретную программу" подтверждает нидерландская журналистка Соня ван ден Энде и видео с камер наблюдения в украинской поликлинике, на котором женщину якобы готовят к принудительному оплодотворению.

Что известно о "Фонде борьбы с репрессиями"

Это очередной материал, который является частью дискредитационной кампании кремля против системы здравоохранения в Украине и правительства. Статья, которую опубликовали россияне, на самом деле содержит ложную информацию, фейковые доказательства и набор анонимных источников.

Так называемый "Фонд борьбы с репрессиями" – организация, которую основал Евгений Пригожин и которая, по замыслу россиян, должна была бы бороться с нарушениями прав человека в странах Запада и поддерживать общественных активистов. Вместо этого организация продвигает фейки и дискредитирует Украину и страны Запада. В одном из предыдущих выпусков мы уже опровергали заявления главы фонда Миры Терады о якобы продаже украинской донорской крови за границу.

Фейк об искусственном оплодотворении украинок

Материал о "принудительном оплодотворении украинок" россияне начинают с вечнозеленого нарратива о так называемом "нацизме" в Украине. В частности сравнивают программу "оплодотворения женщин в Украине" с проектом нацистской Германии – "Лебенсборн".

В 1935 году нацисты действительно поощряли беременных немок рожать детей в домах Лебенсборнов, чтобы увеличить "чистокровное арийское" население Германии и запрещали им делать аборты. В статье пропагандисты также заявили, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко непосредственно участвовал в разработке проекта по оплодотворению женщин. Однако эти истории никак не связаны с Украиной и являются полностью вымышленными.

Хотя россияне пишут, что часть документов "секретной" программы "Заратустра" попала в открытый доступ, нам не удалось их найти. Сами же пропагандисты не добавляют никаких документов в подтверждение своих заявлений. В открытых источниках тоже нет упоминаний о программе суррогатного материнства с названием "Заратустра".

Так же пропагандисты ссылаются исключительно на анонимные источники, например бывшего сотрудника СБУ. Хотя так называемые "сотрудники" министерств могут быть на самом деле коллаборационистами или вовсе вымышленными персонажами.

Чтобы больше, проект "Нация героев", о котором упоминают в тексте, является инициативой частного медицинского центра "Мать и ребенок", а не государственной программой. В мае 2023 года медцентр запустил проект криоконсервации, в рамках которого украинские военнослужащие могут бесплатно хранить свои биоматериалы.

В дальнейшем жены военных, чьи мужья сохранили свои биоматериалы, но погибли или получили тяжелые ранения, могут воспользоваться ими для оплодотворения. Однако этот процесс добровольный, а не принудительный, как пишут россияне.

Кроме этого, россияне использовали фейковое видео для подтверждения своей информации. На записи, который опубликовал фонд, гинеколог на самом деле проводит женщине ультразвуковую диагностику (УЗИ) органов малого таза. Однако это никак не связано с искусственным оплодотворением, которое якобы проводили в лаборатории в Ивано-Франковске. К тому же на записи россиян отсутствует дата и место съемки, а также не видно лиц людей. Поэтому идентифицировать, действительно ли видео сняли в Ивано-Франковске, – невозможно.



Скриншот с видео, которое опубликовал "Фонд борьбы с репрессиями"

Для придания большей легитимности своим словам россияне использовали слова "нидерландской журналистки" Сони ван ден Энде, которая рассказала о якобы похожих "секретных" программах оплодотворения женщин в Украине. Впрочем, она является частью российской пропаганды, а не "независимой журналисткой". Соня ван ден Энде неоднократно посещала россию, выступала на псевдореферендумах на временно оккупированных территориях и заявляла о "демократии" в РФ.

Итак, статья "Фонда борьбы с репрессиями" – фейковая, россияне не предоставляют никаких настоящих доказательств "тайных программ" по оплодотворению украинок. Зато дискредитируют сферу здравоохранения Украины, в частности медцентры суррогатного материнства.

Как в Украине способствуют повышению рождаемости

В то же время в Украине есть программы, способствующие рождению детей и помогают родителям. Так, для улучшения демографической ситуации Министерство здравоохранения Украины в 2024 году по Программе медицинских гарантий добавило новый пакет "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro)".

Такие услуги будут бесплатными для пациентов, по предварительным оценкам внедрение программы поможет родиться более 10 тыс. детей. Чтобы получить соответствующие услуги женщина может получить электронное направление от медучреждения, где создан специальный мультидисциплинарный консилиум или больницу, которая имеет договор с НСЗУ на предоставление соответствующих услуг.

Также в рамках программы "еМалятко" родителям доступно до 10 государственных услуг, из которых 5 являются базовыми для тех, кто не получил свидетельства о рождении ребенка. На выбор родителям также доступны услуги денежной помощи при рождении ребенка, регистрации его места жительства, компенсация за пакет малыша и помощь многодетным семьям. В 2023 году услугами "еМалятко" воспользовалось более 108 тысяч человек.

