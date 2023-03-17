Наскільки високий ризик отримати постковідний синдром після штаму Омікрон

Омікрон-варіант SARS-CoV-2 має набагато меншу ймовірність призвести до тривалого COVID-19, ніж варіанти, які циркулював на початку пандемії COVID-19

Омікрон не викликає постковідний синдром

Швейцарське дослідження показало, що медичні працівники, інфіковані першими штамами коронавірусу, на 67% частіше повідомляли про симптоми тривалого COVID-19, ніж ті, хто не хворів на COVID-19.

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Однак медики, чиє перше зараження було варіантом Омікрон, не частіше повідомляли про тривалі симптоми COVID, ніж ті, хто ніколи не хворів на COVID-19. Дослідження також виявило, що зараження Омікрон після перших штамів коронавірусу також не несе більшого ризику постковідного синдрому.

Довгий COVID – це серйозна проблема громадської охорони здоров’я, яка супроводжується тривалою, іноді виснажливою хворобою, обмеженими можливостями лікування та невизначеним результатом. Однак більшість даних про це надходить від осіб, які заразилися COVID-19 відносно на початку пандемії, до появи варіанту Омікрон,

– розповів авторка дослідження Керол Страм.

Як відбувалося дослідження

Вчені проаналізували дані 1201 медичного працівника із середнім віком 43 роки з 9 національних мереж охорони здоров'я.

Учасники, яких було набрано з червня по вересень 2020 року, проходили регулярне тестування на COVID-19 (мазки з носоглотки та тести на антитіла) та надавали інформацію про свій вакцинальний статус.

Протягом року учасники заповнювали онлайн-анкети. У них було 18 симптомів, серед яких найпопулярніші:

втрата нюху або смаку;

втома та слабкість;

виснаження;

випадіння волосся.

Анкета також охоплювала рівень втоми. Середній час спостереження за інфекцією типу SARS-CoV-2 становив 18 місяців. Однак 429 медичних працівників, в яких виявили Омікрон, не повідомляли про тривалі симптоми хвороби. Рівень втоми також був незначний, як в учасників контрольної, неінфікованої групи.



Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу