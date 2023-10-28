Шкодить вашому серцю: вчені виявили, як впливає звичка засинати з телефоном

Багато людей любить скролити новини , чи соцмережі в телефоні будучи уже в ліжку. Але ця безневинна звичка може серйозно нашкодити вашому серцю.

Відомо, що серцево-судинні захворювання є однією з найчастіших причин смерті в усьому світі, на них припадає близько чверті всіх смертей. Тому, якщо є шанс зменшити ці ризики, навіть якщо він здається незначним, варто не ігнорувати застережень.

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Сон впливає на здоров’я серця

Так, нове дослідження у США показало, що ми не дооцінюємо звички до сну, які також можуть мати серйозний вплив на здоров’я вашого серця.

Фахівці Колумбійського університету виявили, що клітини кровоносних судин людей піддаються впливу шкідливих окислювачів. Цю кореляцію спостерігали в учасників дослідження.

Як пояснили зв’язок вчені

Це відбувається імовірно тому, що клітини, які зазнали депривації сну, не змогли активувати антиоксидантну реакцію для очищення шкідливих молекул.

У результаті в організмі виникає запалення, яке і призводить до дисфункції, що є критичною ранньою стадією розвитку серцево-судинних захворювань.

Наші результати є прямими доказами того, що легкий хронічний дефіцит сну викликає серцеві захворювання,

– зазначила керівниця дослідження, директор Центру медицини сну в Колумбійському університеті Саня Єліч.

Деталі дослідження