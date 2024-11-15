Сон при ввімкненому телевізорі підвищує ризики ожиріння, гіпертонії і діабету

Вплив світла під час нічного сну, чи то від нічних ліхтарів, телевізійних екранів або електронних пристроїв, пов'язаний з підвищеним ризиком для здоров'я.

Про це попереджає 24 Канал з посиланням на велике дослідження, опубліковане Oxford Academic,

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Сон під телевізор – яка шкода

Дослідження тривало 5 років, у ньому взяли участь жінки середнього віку. У ході дослідження вчені виявили, що світло під час сну пов'язане з підвищеним ризиком збільшення ваги та розвитку ожиріння.

Ба більше, для літніх людей, які брали участь в експерименті, електрична освітленість спальні вночі збільшувала ризик ішемічної хвороби серця.

Довідково. Сучасна медицина має навіть окремий термін, який це пояснює – СЛН, що буквально розшифровується – світло вночі. Воно означає, що його вплив на здоров’я людей набув уже величезного масштабу. СЛН широко розповсюджене в розвинених країнах.

Учені перконані: спати під увімкнений телевізор шкідливо для здров'я, а у певних випадках це може призвести не лише до порушення метаболічних процесів, а й спричинити ранню смерть.