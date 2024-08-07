Що відбувається з мозком, якщо ми "забагато" думаємо – як проявляється перевантаження

Розумова активність є енергозатратним процесом. Учені вважають, що іноді мозкові зусилля можуть викликати неприємні відчуття.

Висновки вчених опублікували в журналі Psychological Bulletin. Вони зазначають, що у суспільстві виникла хибна думка, що люди отримують задоволення від наполегливих роздумів.

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"Наші результати свідчать про зворотне: насправді люди не люблять розумових зусиль", – сказав старший автор, доктор філософії з Університету Радбуда Ерік Біджлевельд.

Деталі дослідження

Учені проаналізували 170 досліджень, які охоплювали 4670 учасників, вони зосередили увагу на вивченні того, що саме люди відчувають під час розумових навантажень.

Представники різноманітних професій із 29 країн виконували 358 різних когнітивних завдань: опановували нові технології, орієнтувалися в незнайомому середовищі, уперше грали гольф або узагалі перебували у віртуальній реальності.

Далі учасники оцінювали рівень своїх зусиль та інтенсивність неприємних почуттів, як от розчарування, роздратування, стрес, що виникали у них під час виконання завдань.

Висновки

Розумові зусилля провокують неприємні відчуття в широкому діапазоні популяцій і завдань. Це важливі висновки, які варто знати педагогам, або інженерам, які розробляють інтерфейси, програми, матеріали чи займаються будь-якою іншою мозковою активністю,

– зазначив науковець Бейлевельд.

Учені припустили, що несприйняття розумових зусиль може залежати від досвіду навчання людей. Наприклад, учні середньої школи в азіатських країнах витрачають більше часу на шкільні завдання, ніж їхні європейські чи північноамериканські однолітки. Тому, ймовірно, вони можуть витримувати більший рівень розумового навантаження на ранньому етапі свого життя.