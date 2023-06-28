Прилад, який є вдома майже в кожного українця, виявився шкідливішим, ніж пасивне куріння

У багатьох будинках та квартирах є газова плитка з духовкою, яку використовують для приготування їжі щодня. Нове дослідження показало, що така побутова техніка може бути небезпечною для здоров'я, оскільки неповне згоряння побутового газу виділяє в повітря багато канцерогенів.

На багатьох кухнях, як і раніше, є газова плита, яка дозволяє варити і смажити їжу на конфорках або запікати її в духовці. Це швидко та зручно, але не завжди безпечно – причому не лише через періодичні вибухи побутового газу. Як з'ясували автори нової статті використання плити викидає в повітря багато бензолу – органічної сполуки, яка може викликати рак.

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Небезпечний бензол

Газопровід та балони з газом, завдяки яким горять блакитні вогні конфорок, містять прості вуглеводні. Найчастіше це метан та пропан, а також домішки деяких інших. Такий газ горить із виділенням тепла, проте згоряє не повністю, тому продуктами цього процесу стають не тільки нешкідливі рідини та вуглекислий газ, а й деякі небезпечні речовини.

Автори нової статті досліджували бензол – один із побічних продуктів цього процесу. Це найпростіша ароматична сполука, яка у чистому вигляді сильно подразнює шкіру та слизові, може накопичуватися в організмі та забруднювати довкілля. Але що найтривожніше – бензол має властивості сильного канцерогену, тобто викликає рак, насамперед різні злоякісні захворювання кровотворної системи та кісткового мозку.

Нове дослідження безпечності газових плит

Вчені провели дослідження в 87 будинках і з'ясували, що палаюча конфорка або духовка, розігріта приблизно до 180 градусів, виділяють у повітря багато бензолу – більше, ніж сигарета, яка димить. Виходить, у цьому відношенні приготування їжі на газовій плиті може бути небезпечнішим, ніж пасивне куріння.

Сам по собі побутовий газ містить дуже небагато бензолу – у сотні разів менше за продукти його горіння, зазначили автори статті. Не виділяли цей канцероген і продукти, які як експеримент смажили на плиті.

До того ж бензол швидко поширюється по приміщенню, де працює газова плита або духовка. Він легко потрапляє в сусідні кімнати і залишається в повітрі годинами. При цьому концентрація бензолу в спальнях перевищила гранично допустимі концентрації, прийняті у багатьох країнах.

Хороша вентиляція у приміщенні допомагає знизити концентрацію бензолу, додали вчені. Водночас стандартні кухонні витяжки, розташовані над плитою, з цим завданням справляються погано.