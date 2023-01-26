Чому під час хвороби хочеться шкідливої їжі

Багатьом людям під час хвороби справді хочеться солодощів, фастфуду, солінь та інших некорисних продуктів. Пояснюємо, чому це так.

Апетит під час хвороби

Бажання людини з'їсти якусь конкретну їжу називають апетитом. На відміну від голоду, який виникає як реакція організму на нестачу поживних речовин, апетит може з'являтися навіть у порівняно ситому стані і вважається швидше за психоемоційним відчуттям, ніж фізичним.

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Апетит може змінюватися в залежності від ментального стану, наявності продуктів-тригерів, захворювань та прийому ліків. Так, багато людей під час хвороби взагалі не хочуть їсти: багато в чому тому, що організм не має енергії перетравлювати їжу, тому що всі сили йдуть на боротьбу з патогенами.

Але є й зворотна ситуація, коли апетит зберігається або повертається, причому нерідко хочеться не легкозасвоюваних продуктів і страв, а чогось відверто шкідливого або хоча б сильно переробленого.

Смакові якості фастфуду

Шкідлива їжа здається неймовірно привабливою через яскравий смак, сильний аромат і відчуття в роті – хрускіт картоплі фрі, шкварчання котлет, шипіння содової і так далі. А також через контраст у фактурі: той же гамбургер має хрумку оболонку, в якій заховані соковите м'ясо, хрусткі огірки та в'язкі соуси.

До речі, спеції, соуси та добавки в фастфуд кладуть невипадково: вони викликають підвищене слиновиділення, через яке їжа дещо довше перебуває у роті та збуджує смакові рецептори, через що здається смачнішою.

Продукти з яскравим смаком, особливо з категорії фастфуду, мають особливість: вони створюють ілюзію поживності. Здається, що така їжа настільки смачна саме тому, що містить усі необхідні вітаміни та мікроелементи. Проте фастфуд настільки швидко "тане", що його вічно бракує і доводиться їсти ще. Нічого дивного: це спосіб стимулювання попиту, над яким десятиліттями працювали величезні команди людей.

Фізіологічні причини

Причина може бути і фізіологічною: коли організм іде на поправку, йому необхідна енергія та поживні речовини, яких йому бракувало під час боротьби з хворобою. І оскільки шкідлива їжа завжди містить цукор, тіло одержує енергію. Однак краще обмежитися солодким чаєм, медом чи переробленими фруктами. Надмірно солодкі продукти, а також соління, гострі та кислі продукти подразнюють горло та посилюють кашель.

Крім того, при лихоманці, блювоті та діареї тіло у великих кількостях втрачає рідину, солі та електроліти, які при одужанні хочеться швидко заповнити – у цьому допомагають солені продукти, також з цієї причини може тягнути на фастфуд, у якому солі дуже багато.