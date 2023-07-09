Назвали 3 продукти, які виводять нікотин з організму

Після відмови від куріння фахівці рекомендують деякий час дотримуватися “дієти” з великою кількістю продуктів, які сприяють виведенню токсинів з організму і позбавляють від залишків нікотину.

Ці продукти обов'язково мають бути в раціоні курців, а також тих, хто вирішив покінчити з цією згубною звичкою. Особливо це важливо для тих, хто курив тривалий час.

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Перш за все, слід подбати про те, щоб ваш раціон містив якомога більше продуктів з клітковиною. Адже вона прискорює очищення організму від токсинів,

– каже докторка Джухи Парашар.

За словами дієтологині, важливо, щоб основу раціону складала свіжа (не заморожена) рослинна їжа, а також легкі білки.

Три продукти, на які мають "налягати" курці

Перш за все, – це листова зелень . Вона містить цінні антиоксиданти, які допоможуть у відновленні клітин організму. Додавайте листовий салат, петрушку, руколу, кріп, базилік до страв.

. Вона містить цінні антиоксиданти, які допоможуть у відновленні клітин організму. Додавайте листовий салат, петрушку, руколу, кріп, базилік до страв. Обов'язково додайте до раціону моркву – вона багата на провітамін А, а також на вітаміни В, С і К, які виводять з організму токсини, послаблюють вплив стресу й загалом покращують самопочуття. Нікотин також пошкоджує шкіру, а морквяний сік багатий на вітаміни, які корисні для шкіри.

– вона багата на провітамін А, а також на вітаміни В, С і К, які виводять з організму токсини, послаблюють вплив стресу й загалом покращують самопочуття. Нікотин також пошкоджує шкіру, а морквяний сік багатий на вітаміни, які корисні для шкіри. Цитрусові, зокрема, апельсини, теж необхідні в раціоні курців. Адже під дією нікотину руйнується вітамін С, отож апельсини, багаті на цей вітамін, його поповнять. Вітамін С сприяє інтенсивному обміну речовин, а також покращує кровообіг. Вживання в їжу апельсинів допоможе швидшому виведенню нікотину і знизить стрес.

Фахівці наполягають, що ці продукти здатні пришвидшити очищення кров і тканини легенів від шкідливих компонентів.