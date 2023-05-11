Що відчуває людина перед смертю: зафіксували спалахи активності мозку в останні секунди життя

Виявилось, після зупинки серця мозок ще довго залишається активним. Ба більше, деякі ділянки працюють набагато інтенсивніше, ніж зазвичай.

Це виявили дослідники з Мічиганського університету. Вони провели дослідження за участі чотирьох пацієнтів університетської лікарні, які помирали. Усі вони були в комі і не демонстрували жодних ознак свідомості, а їхню життєдіяльність підтримували за допомогою апаратів.

Дивіться також Коли правильне харчування шкодить: 5 неочевидних фактів

Останні секунди життя фіксувала ЕЕГ

Неврологічний прогноз лікарів щодо життя цих пацієнтів були поганими, відтак спільно з рідними було прийнято рішення відключити їх від апаратів. Вчені спостерігали за останніми секундами життя пацієнтів за допомогою ЕЕГ (електроенцефалограми).

Вони побачили, що відразу після припинення підтримки життєдіяльності потужність гамма-випромінювання спричинила помітний сплеск у лівій передньо-середній скроневій частці мозку.

Таке ж підвищення потужності сигналу було й у фронтальних і центральних ділянках. Через деякий час активізувалися права і ліва скронева частки.

Крім того, раптовий сплеск фіксували і в правій дорсолатеральній та префронтальній корі.

Що це означає

Спалах активності мозку в момент смерті став для вчених справжнім відкриттям,

– йдеться у дослідженні.

Висновки поки попередні, вченим потрібно більше даних, а відтак вони планують провести подальші дослідження, щоб зрозуміти, що саме це означає.

Але те, що мозок здатен працювати після зупинки дихання, на їхню думку, змушує по-новому подивитися на його роль.