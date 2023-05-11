Что чувствует человек перед смертью: зафиксировали вспышки активности мозга в последние секунды жизни
Источник:PNAS
Оказалось, что после остановки сердца мозг еще долго остается активным. Более того, некоторые участки работают гораздо интенсивнее, чем обычно.
Это нашли исследователи из Мичиганского института. Они провели исследование с участием четырех умирающих пациентов университетской больницы. Все они находились в коме и не демонстрировали никаких признаков сознания, а их жизнедеятельность поддерживали с помощью аппаратов.
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Последние секунды жизни фиксировала ЭЭГ
Неврологический прогноз врачей о жизни этих пациентов был плохим, поэтому совместно с родными было принято решение отключить их от аппаратов. Ученые наблюдали за последними секундами жизни пациентов с помощью ЭЭГ (электроэнцефалограммы).
Они увидели, что сразу после прекращения поддержания жизнедеятельности мощность гамма-излучения привела к заметному всплеску в левой передне-средней височной доле мозга.
Такое же повышение мощности сигнала было и на фронтальных и центральных участках. Через некоторое время активизировались правая и левая височная доли.
Кроме того, внезапный всплеск фиксировали и в правой дорсолатеральной и префронтальной коре.
Что это значит
Вспышка активности мозга в момент смерти стала для ученых настоящим открытием,
– говорится в исследовании.
Выводы пока предварительные, ученым нужно больше данных, а затем они планируют провести дальнейшие исследования, чтобы понять, что именно это означает.Но то, что мозг способен работать после остановки дыхания, по их мнению, заставляет по-новому взглянуть на его роль.