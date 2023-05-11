Что чувствует человек перед смертью: зафиксировали вспышки активности мозга в последние секунды жизни

Оказалось, что после остановки сердца мозг еще долго остается активным. Более того, некоторые участки работают гораздо интенсивнее, чем обычно.

Это нашли исследователи из Мичиганского института. Они провели исследование с участием четырех умирающих пациентов университетской больницы. Все они находились в коме и не демонстрировали никаких признаков сознания, а их жизнедеятельность поддерживали с помощью аппаратов.

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Последние секунды жизни фиксировала ЭЭГ

Неврологический прогноз врачей о жизни этих пациентов был плохим, поэтому совместно с родными было принято решение отключить их от аппаратов. Ученые наблюдали за последними секундами жизни пациентов с помощью ЭЭГ (электроэнцефалограммы).

Они увидели, что сразу после прекращения поддержания жизнедеятельности мощность гамма-излучения привела к заметному всплеску в левой передне-средней височной доле мозга.

Такое же повышение мощности сигнала было и на фронтальных и центральных участках. Через некоторое время активизировались правая и левая височная доли.

Кроме того, внезапный всплеск фиксировали и в правой дорсолатеральной и префронтальной коре.

Что это значит

Вспышка активности мозга в момент смерти стала для ученых настоящим открытием,

– говорится в исследовании.

Выводы пока предварительные, ученым нужно больше данных, а затем они планируют провести дальнейшие исследования, чтобы понять, что именно это означает.

Но то, что мозг способен работать после остановки дыхания, по их мнению, заставляет по-новому взглянуть на его роль.