Що відчуває людина перед смертю

У новому дослідженні вивчалися параметри мозкової активності пацієнтів із зупинкою серця, яким проводили реанімаційні заходи.

Що відчувають люди під час смерті

Під час проведення реанімації пацієнтам подавали звукові сигнали через навушники та показували картинки – так перевіряли здатність візуального сприйняття. Дослідження показало, що у 39,3% опитаних збереглися спогади чи відчуття, схожі на сновидіння, які пов'язують із моментом зупинки серця.

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Частина людей зазнавала переживань, пов'язаних зі смертю, – бачили або чули голоси померлих близьких. Комусь здавалося, що вони стоять біля свого ліжка і спостерігають за тим, що відбувається навколо. Хтось бачив сни та розповідав їхній сюжет, деякі люди згадували момент виходу з коми під час реанімації чи після неї.

Дослідження було обмежене низьким виживанням пацієнтів із зупинкою серця. Отримані дані можуть означати, що за відсутності ознак свідомості вона зберігається. Це дослідження – один із перших серйозних кроків у розумінні того, що відчуває людина в момент смерті.

Як перестати панічно боятись смерті

Попри те, що страх смерті досить поширений, немає ні тестів щодо його виявлення, ні великих досліджень щодо його лікування, ні офіційних рекомендацій для пацієнтів.

Щоб упоратися зі страхом смерті, найчастіше звертаються до психотерапії. У наукових публікаціях описано лікування різними її видами, наприклад терапією гідності, систематичною десенсибілізацією і навіть гумористичною терапією. Для ракових хворих є ефективна методика короткої індивідуальної психотерапії "Управління раком та осмислений спосіб життя" (Managing Cancer and Living Meaningfully, CALM).

В одному канадському експерименті 39 іпохондриків, 93% яких дуже боялися померти, лікували когнітивно-поведінковою терапією протягом 14 тижнів і цей досвід виявився ефективним. За обсесивно-компульсивного розладу результат принесла когнітивна терапія зниження небезпек.