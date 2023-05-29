Варити чи ні: що таке сироїдіння та наскільки воно безпечне

Сироїдство практикували ще в Стародавньому Єгипті та Стародавній Греції. Вважалося, що система харчування, яка виключає вживання їжі тваринного походження, робить людину сильнішою та духовно багатшою.

Що таке сироїдіння

Перші ознаки сироїдіння простежуються ще в античних культурах. Проте основоположником такої дієти можна вважати швейцарського лікаря Максиміліана Бірхера-Беннера. Він заснував санаторій у Цюріху, де відпочиваючих годували відповідно до принципів сироїдіння, а також прописували суворий розпорядок дня (наприклад, відбій о 21 годині), фізичні вправи та активну роботу в саду.

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Існує кілька видів сироїдіння:

всеїдне (дозволене навіть сире м'ясо та риба);

вегетаріанське (допускаються молоко та сирі яйця);

веганське (виключені будь-які продукти тваринного походження);

м'ясоїдне (вживання рослинної їжі зведено до мінімуму);

фрукторіанство;

монотрофне (допускається вживання лише одного продукту рослинного походження без термічної обробки в один прийом їжі);

палеосироїдіння (імітація раціону стародавньої людини).

Проте загалом усі сироїди визнають лише сирі продукти, які не пройшли теплової обробки. Найчастіше в раціон входять овочі, фрукти, горіхи та насіння. Нагрівати їжу дозволяється до 60 градусів за Цельсієм.

Переваги та недоліки сироїдіння

Прихильники сироїдіння стверджують, що така система харчування найбільш природна та корисна для людини: нібито з її допомогою можна налагодити баланс із природою, схуднути, отримати більше енергії та позбутися токсинів. Втім, насправді не менш природною можна вважати м'ясну дієту та приготування їжі на вогні.

Овочі та фрукти дійсно добре впливають на здоров'ї серцево-судинної системи і багаті на корисні поживні речовини, наприклад вітамін C, який в результаті термічної обробки руйнується.

Проте травні ферменти організм виробляє сам, а ферменти, які надходять із їжею, руйнуються соляною кислотою шлункового соку. А значить, у більшості випадків теплова обробка продуктам не шкодить (а у випадку з м'ясними продуктами та рибою навіть захищає від харчового отруєння). Наприклад, "добути" антиоксидант лікопін з оброблених помідорів значно простіше, ніж із сирих, оскільки його концентрація збільшується вп'ятеро.

Більш того, при вживанні тільки сирих продуктів людському організму може не вистачати вітамінів, мінералів і антиоксидантів, а саме вітамінів D і B12, заліза, цинку, селену і двох омега-3 жирних кислот. А схуднення за допомогою сироїдіння нерідко досягається шляхом відмови від ультраперероблених продуктів на зразок напівфабрикатів чи випічки, а не переходу на фрукти та овочі. При цьому надмірне схуднення може призвести до аменореї (відсутності менструацій) у жінок, а це ризик фертильності.

Нарешті, через еволюційну непристосованість людини до перетравлення целюлози велика кількість рослинної їжі загрожує ерозією зубної емалі та порушеннями в роботі ШКТ. Не кажучи вже про те, що сама концепція виведення токсинів внаслідок дієти в медичному співтоваристві вважається антинауковою.

Загалом введення в раціон великої кількості овочів та фруктів та скорочення білка (наприклад, при подагрі) можуть бути корисними. Однак навіть не всі овочі можна їсти сирими, а у випадку з м'ясом або яйцями ризики суттєво вищі. Крім того, безперечно не можна переводити на сироїдіння дітей: крім несприятливого для організму нестачі поживних речовин, дитина може зіткнутися із соціальною ізоляцією через неможливість харчуватися, так само як однолітки, що, крім іншого, збільшує ризик тривоги.