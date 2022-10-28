Синдром неспокійних ніг: наскільки це небезпечно, чому виникає та як побороти

Якщо ви часто відчуваєте непереборне бажання рухати кінцівками, а уві сні ваші ноги весь час кудись "біжать", швидше за все, у вас синдром неспокійних ніг – неврологічний сенсомоторний розлад, яким страждає від 2% до 10% людей.

Що відомо про синдром неспокійних ніг

Синдром неспокійних ніг (СНН), який також називають хворобою Вілліса-Екбома, частіше виникає у жінок, ніж у чоловіків. Люди, які від нього страждають, часто не можуть точно описати симптоми, оскільки в цьому стані об'єктивно нічого не болить.

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Просто весь час хочеться рухати ногами (іноді лише правою чи лівою), а коли вони у спокої виникає неприємне відчуття, на грані болю, поколювання і свербежу. Причому це нав'язливе відчуття посилюється ближче до вечора та вночі, коли організм перебуває у стані спокою. Інколи люди з СНН мають неприємні відчуття в руках, тулубі та обличчі.

Під час сну СНН проявляється мимовільними посмикуваннями ніг кожні 15 – 30 секунд, іноді – всю ніч безперервно. У 15% людей з СНН цей стан стає причиною хронічного безсоння і дуже сильно погіршує якість сну, викликаючи денну сонливість, тривожність, погіршення концентрації та працездатності.

Чому виникає синдром неспокійних ніг

Більш ніж у половині випадків СНН виникає без будь-якого іншого неврологічного чи соматичного захворювання. Вчені вважають, що цей стан може бути викликаний генетичними причинами, зокрема, специфічні варіанти генів були виявлені в сім'ях, у яких синдром неспокійних ніг проявлявся до 40 років.

Також існують переконливі докази взаємозв'язку цього стану з дисфункцією базальних гангліїв – ділянок мозку, що контролюють рухи.

СНН також можуть викликати:

дефіцит заліза;

надмірне вживання алкоголю, тютюну та кофеїну;

прийом деяких препаратів, у тому числі протиблювотних, антипсихотичних, антигістамінних та антидепресантів;

вагітність;

невропатія;

тяжкі неврологічні захворювання, такі як розсіяний склероз, хвороба Паркінсона, синдром Туррета та ін.

Як лікують синдром неспокійних ніг

На жаль, нині не існує ефективних ліків, які позбавить вас від синдрому неспокійних ніг раз і назавжди. Але як мінімум можна послабити або усунути симптоми, а також взяти цей стан під контроль. Як правило, лікарі в першу чергу рекомендують перевірити рівень заліза в крові та у разі потреби усунути його дефіцит, а також відмовитися від алкоголю, куріння та кофеїну та збільшити тривалість сну.

Також для полегшення симптомів СНН застосовуються протисудомні ліки та дофаміновмісні препарати, які, як правило, призначаються для пацієнтів із хворобою Паркінсона. У поодиноких випадках важких проявів синдрому лікар може призначити опіати.