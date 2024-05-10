Що таке Gaba та чи може вона щось вилікувати

Gaba – це синтетичний аналог гамма-аміномасляної кислоти, або ГАМК. Ця кислота належить до гальмівних медіаторів нервової системи та допомагає зняти тривогу та стрес. Якщо ви погано спите та поради щодо гігієни сну не допомагають, можна проконсультуватися з психотерапевтом про приймання цієї добавки.

Що таке ГАМК

ГАМК – це аміномасляна кислота. Вона належить до нейромедіаторів або біологічно активних хімічних речовин, які працюють посередниками в нервовій системі та передають електрохімічний імпульс від нервової клітини.

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ГАМК уповільнює нервові клітини, які надмірно збуджені та заспокоює нервову систему. Тому її називають гальмівним нейромедіатором. Коли людина має проблему з ГАМК у мозку, нервові клітини активуються сильніше, ніж потрібно, і змушують мозок збуджуватися.

Це викликає тривогу та почуття паніки, стресу, дратівливості, знижує чутливість до болю, частішає серцебиття, підвищує тиск та викликає безсоння. Аналоги ГАМК – це ліки, які мають схожу з нею структуру, але діють вони інакше. Хоча експерти не зовсім впевнені, як саме.

Як діє Gaba

Більшість згодні з тим, що ці ліки зв'язуються з кальцієвими каналами в нервових клітинах, покращують реакцію клітин мозку на ГАМК та полегшують її вивільнення. Аналоги ГАМК розробили тому, що важко вводити чистий ГАМК, і попередні спроби розробити внутрішньовенний або пероральний препарат були безрезультатними. Аналоги ГАМК розв'язують цю проблему, до них і належить Gaba.

Цей препарат можна використовувати для лікування певних станів, пов'язаних зі швидким збудженням нервів. До них належать:

синдром неспокійних ніг, стан, при якому в м'язах ніг виникає свербіж, поколювання, пульсація або печіння. В результаті все це викликає непереборне бажання поворухнути ногами;

фіброміалгія – захворювання, яке викликає біль у м'язах, зв'язках та сухожиллях;

невропатія внаслідок діабету, ампутації або оперізуючого лишаю;

судоми та епілепсія.

У деяких людей при прийманні аналогів ГАМК виникають побічні ефекти – сонливість, неспокій, депресія, сухість у роті, слабкість, нудота, блювання, біль голови. Gaba вважається безпечною, якщо приймати її у рекомендованому дозуванні.