Что такое Gaba и может ли она что-то вылечить

Gaba - это синтетический аналог гамма-аминомасляной кислоты, или ГАМК. Эта кислота относится к тормозным медиаторам нервной системы и помогает снять тревогу и стресс. Если вы плохо спите и советы по гигиене сна не помогают, можно проконсультироваться с психотерапевтом о приеме этой добавки.

Что такое ГАМК

ГАМК – это аминомасляная кислота. Она относится к нейромедиаторам или биологически активным химическим веществам, которые работают посредниками в нервной системе и передают электрохимический импульс от нервной клетки.

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ГАМК замедляет нервные клетки, которые чрезмерно возбуждены и успокаивает нервную систему. Поэтому его называют тормозным нейромедиатором. Когда человек имеет проблему с ГАМК в мозге, нервные клетки активируются сильнее, чем нужно, и заставляют мозг возбуждаться.

Это вызывает тревогу и чувство паники, стресса, раздражительности, снижает чувствительность к боли, учащается сердцебиение, повышает давление и вызывает бессонницу. Аналоги ГАМК – это лекарства, которые имеют схожую с ней структуру, но действуют они иначе. Хотя эксперты не совсем уверены, как именно.

Как действует Gaba

Большинство согласны с тем, что эти лекарства связываются с кальциевыми каналами в нервных клетках, улучшают реакцию клеток мозга на ГАМК и облегчают ее высвобождение. Аналоги ГАМК разработали потому, что трудно вводить чистый ГАМК, и предыдущие попытки разработать внутривенный или пероральный препарат были безрезультатными. Аналоги ГАМК решают эту проблему, к ним и относится Gaba.

Этот препарат можно использовать для лечения определенных состояний, связанных с быстрым возбуждением нервов. К ним относятся:

синдром беспокойных ног, состояние, при котором в мышцах ног возникает зуд, покалывание, пульсация или жжение. В результате все это вызывает непреодолимое желание пошевелить ногами;

фибромиалгия – заболевание, которое вызывает боль в мышцах, связках и сухожилиях;

невропатия вследствие диабета, ампутации или опоясывающего лишая;

судороги и эпилепсия.

У некоторых людей при приеме аналогов ГАМК возникают побочные эффекты – сонливость, беспокойство, депрессия, сухость во рту, слабость, тошнота, рвота, головная боль. Gaba считается безопасной, если принимать ее в рекомендованной дозировке.