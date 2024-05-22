Що таке біохакінг та наскільки він небезпечний

Біохакінг називають форму "покращення" людини, при якій намагаються змінити своє здоров'я або продуктивність. Деякі види біохакінгу існують вже багато років і досить популярні, наприклад, інтервальне голодування.

Популярна форма біохакінгу – ноотропи, або "розумні ліки". Деякі ноотропи відпускають без рецепта (пігулки, добавки, напої та харчі). Вони містять речовини, які обіцяють підвищити продуктивність мозку.

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Ноотропи, які відпускають за рецептом, – це препарати, що мають стимулюючу дію, які призначають при таких захворюваннях, як хвороба Альцгеймера або СДУГ.

Які існують форми біохакінгу

Три найбільш популярні форми біохакінгу:

DIY-біологія (або біологія «своїми руками»),

нутрігеноміка

гриндери.

Біологія "своїми руками" – рух, який передбачає, що людина може займатися біологією навіть без профільної освіти, в гаражних лабораторіях. Воно не завжди націлене на покращення власного здоров'я чи продуктивності, але іноді його застосовують у цьому контексті.

Дехто вважає це революцією проти академічної інституціоналізації науки. Ця форма включає мікробіологію, експерименти з харчуванням, біомедичну та синтетичну біологію.

Нутригеноміка – фокусується на тому, як їжа взаємодіє з генами людини і як гени зумовлюють реакцію організму на їжу. Дослідники використовують нутрігеноміку для того, щоб дізнатися більше про дієти та гени, про те, як вони можуть впливати на ризики для здоров'я людини, а також для пошуку нових способів профілактики та лікування захворювань.

Гриндерами називають біохакерів, які вважають себе експертами в галузі аугментації людини. Цей тип включає імплантацію пристроїв під шкіру і використання технологій для модифікації тіла.

Серед популярних практик біохакінгу:

Інтервальне голодування – метод дієти, коли людина їсть лише у певні проміжки часу. Вважається, що це може допомогти зменшити жирові відкладення, знизити артеріальний тиск, зменшити запалення та підвищити стійкість до стресу. Але при цьому немає даних, які б підтверджували його ефективність.

Терапія холодною водою – метод, коли люди занурюються у воду, температура якої зазвичай нижче 5 градусів за Цельсієм. Огляд 2020 року показав, що плавання в холодній воді може мати позитивний вплив на здоров'я, а саме на серцево-судинну, імунну та ендокринну системи. Однак існують і серйозні ризики для здоров'я, зокрема, переохолодження.

У чому користь біохакінгу

Біохакінг слабо регулюється, і багато людей не повідомляють про свої висновки та результати, тому важко сказати, наскільки ці практики успішні та корисні. Але деякі дослідження підтверджують позитивні ефекти.

Наприклад, дослідження на тваринах з використанням нутрігеноміки показало, що фруктоза реконструює життєво важливі аспекти регуляції генів, що може вплинути на те, як інфекція призводить до захворювання. Також вчені з'ясували, що фруктоза впливає обмін речовин, запалення, імунну функцію організму.

Нутригеноміка може "зламати" біологію людини декількома способами, наприклад:

допомогти досягти розумових чи емоційних змін, таких як зменшення симптомів депресії;

допомогти оптимізувати функції організму, такі як артеріальний тиск;

позитивно вплинути на мікробіоту кишківника.

У чому небезпека біохакінгу

Вчені проводять дослідження у групах з установами для спостереження та етичної оцінки своїх експериментів. Однак біохакери часто не отримують етичної оцінки та можуть працювати у приватних та небезпечних умовах.

Фахівці з етики та науковці висловили стурбованість щодо відсутності регулювання та відповідальності біохакерів, що може призвести до небезпечної роботи.

Існують також ризики, пов'язані з дотриманням неофіційних порад з питань здоров'я з неакредитованих джерел. Людям, які цікавляться питаннями харчування, сну або фітнесу, слід поговорити з лікарем, перш ніж пробувати новий режим, щоб оцінити, чи він безпечний і підходить для конкретних потреб здоров'я людини.

Наприклад, експерти припускають, що інтервальне голодування не підходить для людей з недостатньою вагою, розладами харчової поведінки в анамнезі або певними захворюваннями (наприклад, діабетом).

Варто пам'ятати, що дослідження на людях проводяться, але якщо науковці впевнені, що це безпечно, і за добровільної згоди піддослідних.