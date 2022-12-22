Що станеться, якщо людині переллють кров іншої групи

Через це почнеться реакція аглютинації: імунна система реципієнта почне атакувати клітини крові донора. Закінчитися це може гострою нирковою недостатністю, шоком та смертю.

Відкрив групи крові австрійський лікар Карл Ландштейнер 1900 року, а 1930 отримав за це Нобелівську премію. Спочатку він виявив перші три групи, а останню, четверту відкрив його співробітник Штурлі разом з Альфредом фон Декастелло в 1902 році. З того часу кожній людині переливають лише правильну групу крові.

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Чим відрізняються групи крові

Групи крові відрізняються своїми антигенами та антитілами. У першої групи або групи 0 за системою АВ0 на поверхні еритроцитів немає ні антигену А, ні антигену В. Тому її можна переливати будь-кому. У другої групи (А) на поверхні еритроцитів розміщується антиген А, у третьої – антиген В, а у четвертої – і А, і В тому переливати її можна тільки людям з четвертою групою крові.

Якщо ввести не ту групу крові, то відбудеться реакція аглютинації – згущення крові та утворення тромбів, які закупорюють судини. Антигени на поверхні еритроцитів донора будуть захоплені антитілами в крові реципієнта, тому що для імунної системи антигени – вороги, з якими потрібно боротися.

Що буде, якщо перелити не ту групу крові

Активація імунних клітин та системи згортання крові може призвести до гострої гемолітичної реакції – руйнування еритроцитів антитілами реципієнта. Підвищується температура, з'являється озноб, біль у грудях та спині, у боках, падає кров'яний тиск. Може з'явитися кров у сечі. За відсутності лікування цей стан закінчується шоком, нирковою недостатністю та смертю.

У разі такої реакції переливання крові миттєво припиняється. Лікування гемолітичної реакції симптоматичне: застосовують препарати, що знижують температуру та контролюють кров'яний тиск. Якщо прояви гемолітичної реакції серйозні, наприклад тиск продовжує падати, людині вводять фізрозчин для підтримки виділення сечі. Це роблять, щоб зменшити ймовірність гострого пошкодження нирок.

Подібні випадки у сучасному світі – рідкість. Перед переливанням крові медсестри та лікарі все перевіряють. А на станціях переливання крові підтримується суворий порядок.