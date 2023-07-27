Хронічний стрес, нестача сну, неправильне харчування та гаджети. Це далеко не весь перелік факторів, які можуть погіршувати здоров'я очей. Відтак, цілком можливо, що з часом ви можете помітити раптову і швидку втрату зору. А це вже небезпечний симптом, який вимагає контролю та діагностики у лікаря.

Офтальмолог Дмитро Павленко розповів, що робити, якщо швидко падає зір, та як його відновити.

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Які причини погіршення зору Все залежить від віку, стилю життя та слідкування за власним здоров’ям. Найчастіше серед молоді лікарі відмічають хворобу сухого ока. У такому випадку в людини буде періодично то погіршення, то покращення.

Можуть бути такі стани, як далекозорість, короткозорість, астигматизм – це так звані порушення рефракцій. Тобто людині потрібно скорегувати зір окулярами або контактними лінзами,

– пояснив офтальмолог.

Лікар зауважив, що останнім часом ми багато користуємося гаджетами, кондиціонерами, а взимку обігрівачами, відповідно, ми кліпаємо рідше, передня частина ока пересихає. Тому відбуваються зміни, які характерні для сухого ока.

При цьому у людини крім розфокусування, може бути почервоніння і біль в очах. За словами лікаря, у більшості випадків треба просто зволожувати передню частину ока краплями і цього буде достатньо.

Коли точно не варто ігнорувати проблему

Найчастіше миттєве зниження зору може свідчити про відшарування сітківки. Варто звертати уваги на такі симптоми, як поява великої кількості мушок в очах, відчуття пелени, яка нависає зверху, збоку або знизу.

На жаль, це небезпечне захворювання лікується тільки хірургічним шляхом. Чим швидше прооперувати око лазером, тим кращим буде прогноз щодо одужання.

Якщо зір падає поступово, то це не критично, але якщо це виникло раптово, то слід йти негайно до лікаря. Іноді навіть одразу варто викликати швидку. Бо в людини може бути інсульт. Також одразу треба йти до лікаря, якщо починає раптово косити одне око, або з’являється якась пляма перед оком,

– радить Дмитро Павленко.

Погіршувати зір можуть глаукома і катаракта

Серед причин втрати зору може бути глаукома – це підвищення тиску в оці внаслідок того, що баланс надходження рідини і витік порушується. Порушувати зір може і катаракта. Але ці зміни найчастіше вони пов'язані із віком.

При катаракті людина втрачає спочатку чіткість, кольоросприйняття в сутінках. Дивиться ніби через целофан. За таких умов теж слід йти до лікаря.