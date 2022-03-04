Що робити, якщо немає води: рекомендації МОЗ

Російський загарбник у війні проти України намагається зламати дух наших людей. Окупант обстрілює цивільне населення, відрізаючи доступ до води, світла та газу.

У МОЗ склали список рекомендацій щодо дій у разі відсутності водопостачання. Дотримання інструкцій у разі відсутності централізованого водопостачання може врятувати життя.

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Рекомендації МОЗ, коли немає води:

Потрібно використовувати питну воду з бюветів та інших джерел нецентралізованого водопостачання (колодязів, шахтних криниць), пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних) при їх наявності, фасовану бутильовану воду та воду в місткостях для індивідуального користування;

зберігати питну воду потрібно у закритих місткостях. При цьому обов'язково позначити бірками з позначеннями "Вода знезаражена для пиття", "Вода для технічних потреб", "Вода для господарських потреб". Як правило, роблять 2-3-добовий запас.

Для пиття та приготування їжі воду потрібно кип'ятити. Кип'ятіння є ефективним методом знезаражування води (кип'ятити не менше 10 хвилин від моменту закипання). Але навіть при зберіганні її у чистій і добре закритій місткості термін придатності не перевищує однієї доби.

Воду з відкритих водойм потрібно використовувати тільки для технічних цілей.

Що робити, коли немає води / Інфографіка 24 каналу

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