Что делать, если нет воды: рекомендации Минздрава
4 марта 2022 , 14:20Читати новину українською
Источник:Минздрав Украины
Российский захватчик в войне против Украины пытается сломать дух наших людей. Оккупант обстреливает гражданское население, отрезая доступ к воде, свету и газу.
В Минздраве составили список рекомендаций относительно действий при отсутствии водоснабжения. Следование инструкциям в случае отсутствия централизованного водоснабжения может спасти жизнь.
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Рекомендации Минздрава, когда нет воды:
- Необходимо использовать питьевую воду из бюветов и других источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев, шахтных колодцев), пунктов разлива питьевой воды (в том числе передвижных) при их наличии, фасованную бутылированную воду и воду в емкостях для индивидуального пользования;
- хранить питьевую воду нужно в закрытых емкостях. При этом обязательно обозначить бирками с отметками "Вода обеззараженная для питья", "Вода для технических нужд", "Вода для хозяйственных нужд". Как правило, делают 2 – 3-суточный запас.
- Для питья и приготовления пищи воду нужно кипятить. Кипячение является эффективным методом обеззараживания воды (кипятить не меньше 10 минут с момента закипания). Но даже при хранении ее в чистой и хорошо закрытой емкости срок годности не превышает одни сутки.
Что делать, если нет воды / Инфографика 24 канала
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