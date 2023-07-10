Молоко з оселедцем: чи справді деякі продукти не можна поєднувати

У деяких сім'ях не заведено їсти м'ясо з чорносливом, в інших – рибу з макаронами. Але будь-хто знає, що оселедець із молоком — абсолютне табу. Розберемося, чи існують продукти, які не можна поєднувати.

Немає підтверджених даних про те, що поєднання продуктів погано впливають на здоров'я. Але є поєднання, які впливають на нього добре. Наприклад, деякі корисні речовини засвоюються лише за певних умов, і тоді поєднання продуктів може допомогти.

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Теорія про поєднання продуктів

Теорія несумісності продуктів має різні варіації, але в основі зазвичай лежать такі принципи:

не можна їсти білкові продукти разом з крохмалистими – ні картоплі з м'ясом;

не можна їсти кілька різних білків разом – ні яєчні з беконом;

фрукти потрібно їсти окремо від решти їжі – ні качці з яблуками;

молочні продукти потрібно їсти окремо – ні сиру з фруктами;

не можна запивати водою їжу.

Вперше схожі принципи зустрічаються в аюрведі – давній індійській системі знання здоров'я. Відповідно до неї продукти поділяються на групи за смаком, енергією та впливом на травлення. Якщо поєднувати продукти з різних груп, це може призводити до вироблення токсинів, порушення травлення та алергії – так вважають послідовники аюрведи. Але це не так.

Проблеми з травленням

Інша можлива причина, через яку не можна змішувати деякі продукти, — проблеми зі шлунком. Сюди відносяться оселедці з молоком, квасоля з капустою та інші дивовижні поєднання.

Немає наукових даних, які б підтверджували, що якесь поєднання продуктів викликають більше проблем зі шлунком, ніж інші. Основні причини розладу шлунка з боку їжі – це харчове отруєння та харчова нестерпність. Харчове отруєння відбувається, коли їжа зіпсована, недостатньо приготовлена ​​або її торкались брудними руками.

Харчова непереносимість – індивідуальна реакція на певні продукти. Тобто, якщо у людини непереносимість лактози, їй стане погано від оселедця з молоком, щоправда, без оселедця теж. Якщо квасоля з капустою стояли тиждень, від них теж, швидше за все, буде пронос. В інших випадках ці страви цілком можна їсти разом.

Іноді уявлення про непоєднуваність якихось продуктів засноване лише на традиції. Це можуть бути традиції сім'ї, де ніколи не їдять риби з макаронами. Ще можуть впливати кулінарні традиції країни: поєднання, які звичні в азіатських регіонах, здаються європейцям неможливими. Вони навіть можуть викликати блювотний рефлекс, але це не означає, що їх не переносить шлунок – вони просто неприємні.