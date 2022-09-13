Що буде з нашим здоров'ям, якщо харчуватись тільки макаронами

Таке харчування виключає з раціону практично всі поживні речовини, вітаміни та мінерали. Це може призвести до важких проблем зі здоров'ям

Незбалансована дієта

При одноманітному раціоні ви неодмінно зіткнетеся з різноманітними дефіцитами, які можуть проявлятись безліччю симптомів: від м'язової слабкості, судом, стомлюваності, запорів, лущення шкіри, ламкості нігтів, випадання волосся та приватних застудних захворювань до важких станів, навіть.

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Якщо раціон виражено обмежений: наприклад, людина їсть тільки сосиски з макаронами або пюре, а з овочів віддає перевагу виключно томатам або огіркам або зовсім не їсть овочі та фрукти – це зазвичай говорить про відсутність звички харчуватися раціонально.

Правильне харчування

Харчування здорової людини все-таки має бути збалансованим:

половину раціону повинні становити овочі, фрукти та ягоди;

чверть – рослинні та тваринні білки: м'ясо та птиця, риба та морепродукти, кисло-молочні продукти, бобові, насіння та горіхи;

чверть – "довгі" вуглеводи: крупи, цільнозерновий хліб, хліб з висівками, цільнозлакові макаронні вироби.

Збалансоване харчування включає не менше тридцяти, а краще навіть п'ятдесяти різних цільних продуктів на тиждень. Цільні продукти – необроблена і нерафінована (або мінімально оброблена/рафінована) їжа, наприклад, цілісні зерна, коренеплоди, горіхи, овочі або фрукти.

До речі, червоне яблуко та зелене яблуко вважається за два різні види. А ось ковбаса і сосиски зовсім не належать до цілісних продуктів, це продукти високого ступеня обробки їх не можна їсти щодня.