Зазирнули в мозок: учені дослідили, що бачать у сні лунатики

Нідерландські науковці вирішили "зазирнути" у мозок людей, які мають розлади сну, зокрема, лунатизм. Учені зробили кілька цікавих висновків, які зацікавлять і вас.

Учені Нідерландського інституту неврології провокували у людей епізоди парасомнії за допомогою гучного звуку, а потім досліджували, що відбувається в мозку людини, яка "застрягла" між сном і неспанням, і що вона пригадує пізніше. Результати дослідження опублікували у журналі Nature Communications.

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Висновки вчених

Команда пов'язує пригадування змісту снів з вищою активністю у правій медіальній скроневій ділянці.

Також дослідники знайшли багато спільного між парасомнією та звичайними сновидіннями і виявили, що епізоди парасомнії можуть відбуватись не лише під час фази швидкого сну.

Переживання NREM-парасомнії не тільки мають основні риси сновидінь, але й пов'язані зі схожими патернами мозкової активності,

– наголосили вчені.

Що таке парасомнії Парасомнії – це стани, до яких належить лунатизм, які характеризуються раптовими частковими пробудженнями від сну без швидкого руху очей, під час яких пацієнти можуть взаємодіяти з оточенням, маючи змінений стан свідомості.

Під час епізодів парасомнії люди можуть як сидіти чи розмовляти, так і вставати з ліжка, розмовляти і навіть сідати за кермо.

Парасомнії більш поширені серед дітей, але вони можуть виникати у приблизно 2 – 3% дорослих. Ці розлади можуть завадавати дискомфорту не лише самій людині, яка їх має, а і оточуючим.

Що намагались з'ясувати вчені

Дослідники мали на меті зрозуміти, що відбувається в мозку людей під час парасомнії. Вони залучили до експерименту 22 людини, у яких були епізоди парасомнії, і записували активність мозку в два етапи.

У першу ніч у лабораторії пацієнти спали нормально, а потім мали провести 25 годин без сну. Коли ж учасники знову лягали відпочити, їм вмикали гучний звук на етапі входження в стадію глибокого сну. Це провокувало епізод парасомнії, а далі в учасника запитували, що він пам'ятає.

Що пригадували учасники

У 56% випадків вони повідомили, що під час епізоду парасомнії бачили сновидіння, у яких відчували нещастя або небезпеку.

У 19% випадків пацієнти нічого не відчували і просто прокинулися, як у трансі.

Ще 25% учасників "щось відчували", але не могли чітко пригадати свій досвід.

Хтось пригадував, що йому здавалося, наче стеля обвалиться. Одна пацієнтка думала, що загубила свою дитину і шукала її серед простирадл, а потім встала на ліжку, щоб врятувати жуків-сонечок, які сповзали по стіні та гинули,

– розповіли деталі дослідники.

Інші цікаві спостереження

, що більшість епізодів парасомнії починались раптово. Люди розплющували очі, дивувались і намагалися зорієнтуватися у просторі.

У людей, які мали триваліші епізоди лунатизму, спостерігалася складніша поведінка, ніж в інших. Вони щось шукали (перебирали простирадла, заглядали під ліжко), жестикулювали, підтримували уявні розмови, вказували на уявні об'єкти.

Явні галюцинації та/або ілюзії сприйняття були присутні у 52% епізодів.