Коли найбільше хочеться: як пора року впливає на наше сексуальне життя

Існують жарти про весняне загострення та березневих котів. А з рештою пір року взагалі нічого не зрозуміло. Розбираємось, чи існує шлюбний період у людей, чи сезонність у флірту і від чого взагалі залежить сексуальне бажання.

Сексуальний потяг – це сукупність біологічних, психологічних, сексуальних, соціологічних і культурних факторів. А хоче людина сексу чи ні, залежить від індивідуальних особливостей людини набагато більше, ніж від погоди за вікном. Але деякі дослідження все ж пов'язують пори року і лібідо.

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Літо

Деякі дослідники вважають, що влітку сексуальний потяг вищий, ніж в інші сезони – все завдяки гарному настрою. Ось як це працює: сонячне світло підвищує рівень серотоніну і ендорфіну в організмі, внаслідок цього поліпшується настрій, людина стає більш енергійною. Це означає, що вона більше схильна до соціальних контактів – флірту і сексу.

Ця теорія частково заснована на доказах сезонної депресії, яка найчастіше проявляється восени і взимку. Пригнічена людина не хоче піклуватися про себе і займатися чимось активним, тобто її зовсім не цікавить секс. А влітку настає ремісія.

Осінь

Восени рівень тестостерону у чоловіків і жінок досягає піку. Тестостерон впливає на лібідо, проте дослідники відзначають, що це діє тільки для чоловіків. Рівень тестостерону у жінок ніяк не впливає на сексуальне бажання.

Зима

Взимку жінки здаються чоловікам більш привабливими. Вчені вважають, що це пов'язано з ефектом контрасту: взимку чоловіки бачать менше оголених тіл, ніж влітку, тому навіть оголене плече партнерки може їх збуджувати.

Взимку і пізньої осені відбувається більшість зачать. Це пов'язано не стільки з сексуальним бажанням, скільки з фізіологією – взимку якість і кількість сперматозоїдів у чоловіків вище, ніж в іншу пору року.

Весна

А ось весна в плані сексуального бажання вважається "найслабшим" сезоном. У чоловіків рівень тестостерону і кількість сперматозоїдів знижуються в цей період. Однак навесні кількість сонця збільшується – значить, як і влітку, у людей поліпшується настрій і підвищується інтерес до соціальних контактів.