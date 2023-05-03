Енцефаліт і хвороба Лайма: що треба знати про небезпеку кліщів і як вберегтись від інфекцій

Весною разом із початком сезону тепла, стартує й пік активності кліщів. Як тільки температура повітря підіймається до більш комфортних для цих комах показників, небезпека "принести" кліща з прогулянки – зростає.

24 Канал розповідає головне, що варто знати про цих паразитів: чим загрожує укус кліща, як діяти, якщо це сталось та як від них вберегтись.

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Що треба знати про кліщів

Передусім коротко про те, що ж являють собою кліщі. Це не комахи, а представники класу павукоподібних. Їх налічують понад 30 000 видів.

Небезпечні для людини представники іксодових кліщів, або кровососи, які паразитують на тваринах та людях. За розмірами сягають 4 – 5 міліметра.

Існує міф, що ці паразити можуть стрибати з дерева. Втім, у МОЗ нагадують, що кліщі живуть лише у високій траві та кущах, тож пік їхньої активності триває з березня по листопад.

Перш за все кліщі небезпечні тим, що можуть інфікувати серйозними хворобами, такими як енцефаліт та бореліоз (хвороба Лайма).

Чим небезпечний укус кліща

Не усі кліщі переносять збудників захворювання. Втім, якщо у крові господаря є інфекція, кліщ проковтує патогени разом з їжею. Коли він харчується кров'ю наступного господаря, через слину може передавати ці патогени.

Зверніть увагу! В Україні є кілька десятків видів кліщів, які переносять 35 різних збудників хвороб, які є небезпечними для людей.

Серед них: собачий (енцефалітний) кліщ, який переносить борелії – бактерії, здатні викликати хворобу Лайма. Хвороба є однією з найнебезпечніших та широко розповсюджених в Україні у випадку укусу кліща.

Хвороба Лайма – що це? Інфекція може уражати різні органи та системи, зокрема нервову та опорно-рухову, переходити в хронічну форму, призводити до втрати працездатності та інвалідизації. Інфекцію переносять іксодові кліщі Чи захворієте ви значною мірою залежить від того, як довго кліщ перебував у тілі. Для інфікування потрібно, щоб паразит залишався у шкірі щонайменше добу.



Ось так виглядає чорноногий кліщ, він є перенощиком хвороби Лайма / Фото

Яким чином відбувається укус кліща

Кліщ присмоктується упродовж 15 – 20 хвилин, при цьому виділяючи анестезуючу рідину, що робить укус майже безболісним, а відтак – невідчутним. Кліщ може триматися на тілі людини чи тварини до 12 днів.

Найчастіше помічають укус кліща потерпілі уже на 2 – 3 добу, оскільки на місці укусу з'являються припухлість та почервоніння, а сам кліщ збільшується у розмірах.

Зауважимо, що кліщі можуть вкусити не лише на природі. Ви можете принести паразита на одязі, речах, квітах.

Як діяти, якщо вас вкусив кліщ: покрокова інструкція

Потрібно витягнути кліща. Найкраще – зверніться до лікаря, у травмпункті вам допоможуть витягти кліща правильно і проконсультують щодо подальших дій.

Якщо такої можливості немає, видаліть кліща самостійно. Для цього можна використовувати спеціальний пінцет для кліщів, чи ручку-лассо – запитайте в аптеці. Якщо інструментів немає – зробіть це рукою, звичайним пінцетом чи ниткою.

Схопіть максимально близько до шкіри та повільно потягніть угору. Обов'язково обробіть місце укусу антисептиком.

Важливо видалити кліща разом із хоботком. Якщо ж він відірвався, видаліть рештки стерильною голкою.

Не можна розчавлювати паразита, а також використовувати олію та креми – це лише підвищить ризик інфікування.

Як користуватись ручкою-лассо, щоб витягнути кліща з тіла: відео

Щоб знизити ризики хвороби Лайма, упродовж 72 годин після укусу прийміть 1 таблетку антибіотика доксицикліну. Такі поради дає Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC). Це особливо доречно, якщо кліщ пробув у тілі понад 36 годин.

Упродовж трьох тижнів після укусу кліща варто стежити за своїм самопочуттям: щодня вимірюйте температуру тіла, а в разі її підвищення чи почервоніння на шкірі, яке збільшується – зверніться до лікаря негайно.



Як діяти, якщо вас вкусив кліщ / Інфографіка МОЗ

Як вберегтись від кліщів: йдіть на прогулянку у парк підготовленими

У випадку з енцефалітом дієвим запобіжником є вакцинація (ефективність – близько 95%), але вакцини проти хвороби Лайма наразі не винайшли. Відтак, найкращий вихід – зробити усе, аби уникнути укусу кліща.

МОЗ радить обирати відповідний одяг у парк чи іншу зелену місцевість: з довгим рукавом, який щільно прилягає до тіла, краще світлих відтінків і не забути про головний убір.

Також одяг можна обробити репелентом – це спеціальний засіб, який відлякує кліщів. Його можна використовувати для дітей віком від 2 місяців. Цей препарат повинен містити у своєму складі такі речовини:

DEET (ДЕТА);

пікарідін (KBR 3023);

IR3535;

OLE (ефірна олія лимонного евкаліпта);

PMD (параментан-діол);

2-undecanone;

перметрін.

Кожні 2 години прогулянки оглядайте себе, дітей і тварин, аби виявити паразитів. Особливо ретельно слід обстежувати ділянки тіла, покриті волоссям. Після прогулянки одяг варто випрати у гарячій воді.