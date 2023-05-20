Серцевий напад чи панічна атака: як не сплутати симптоми

Панічна атака та серцевий напад мають дуже побідні симптоми, під час того, як людина переживає той чи інший стан – відрізнити їх може бути складно, але у випадку серцевого нападу – критично важливо для життя.

Тож, у разі сумнівів, найкраще негайно звернутись за медичною допомогою. А поки розповідаємо, як таки не сплутати симптоми панічної атаки із серцевим нападом.

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Симптоми серцевого нападу

Серцевий напад або інфаркт міокарда – це стан, який стається, коли кров не доходить до серця достатньо швидко, щоб забезпечити його нормальне функціонування.

Симптоми серцевого нападу можуть відрізнятися: хтось має виражені, інтенсивні відчуття, у когось симптоми ледь помітні.

Водночас переважно під час серцевого нападу люди відчувають:

Біль або дискомфорт у грудях, ніби стиснення, який триває кілька хвилин або з'являється і зникає.

Відчуття слабкості, запаморочення або непритомність.

Нудоту або блювання.

Біль або дискомфорт у щелепі, спині або шиї.

Біль або дискомфорт в одній або обох руках або плечах, особливо зліва.

Задишку.

Симптоми панічної атаки

Найпоширенішим симптомом серцевого нападу у чоловіків і жінок є біль у грудях, при цьому у жінок біль часто менш інтенсивний. Натомість жінки часто відчувають симптоми серцевого нападу, не пов'язані з болем у грудях: як от дискомфорт у шиї, щелепі, плечах, верхній частині спини або живота, пітливість, втому або відчуття печії.Серцеві напади сповільнюють або припиняють потік збагаченої киснем крові до вашого мозку, відтак той факт, як швидко ви отримаєте медичну допомогу є критично важливим. Якщо ви маєте симптоми серцевого нападу, негайно викликайте швидку.

Панічна атака – це несподіване, раптове і часто все поглинаюче відчуття страху, небезпеки, що насувається, або втрати контролю, яке часто виникає нізвідки. Часто це відчуття описують як "бий, або біжи", усе через адреналін, який далі й провокує фізіологічні зміни.

Симптоми панічної атаки можуть бути дуже схожі на серцевий напад і можуть також включати стиснення в грудях, утруднене дихання, серцебиття або прискорене серцебиття, нудоту, пітливість і тремтіння.

Однак, на відміну від симптомів серцевого нападу, симптоми панічної атаки зазвичай не включають: сильний біль у грудях або біль у шиї чи руках. Симптоми панічної атаки можуть тривати від 10 до 20 хвилин або зникати так само швидко, як і з'явилися.

Як правило, панічні атаки трапляються більше ніж один раз і можуть виникати кілька разів на рік або кілька разів на тиждень, а люди, які відчувають часті напади паніки, часто мають панічний розлад.

Якщо ви відчуваєте симптоми панічної атаки і ніколи раніше її не мали, варто звернутися до відділення невідкладної допомоги, щоб переконатися, що це не щось серйозніше.