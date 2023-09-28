Сережки для схуднення: що це і наскільки ефективно

Механізм дії сережок для схуднення ґрунтується на методах нетрадиційної медицини і не може похизуватися доказовістю. І все ж багато людей зважується на покупку "чарівного" аксесуара у своєму прагненні схуднути, щоправда, зрештою розчаровуються

Як пояснюють дію сережок для схуднення

Механізм дії сережок для схуднення, ймовірно, ґрунтується на акупресурі – методі альтернативної медицини, який поки що науково не доведений. Філософія акупресури у тому, що у нашому тілі є невидимі потоки "життєвої енергії".

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Коли ці потоки блокуються або баланс у них порушується, ми хворіємо. Щоб відновити баланс лікарі альтернативної медицини впливають на спеціальні точки голками або пальцями.

У 1956 році французький доктор Поль Ножье з'ясував, що вуха – це скупчення таких точок, тому для них навіть придумали окремий спосіб лікування – аурикулотерапію. Поль Ножье вважав, що якщо натиснути на вухо в одному місці, то можна вилікувати хвору спину, а якщо в іншому зменшити апетит. У цьому полягає принцип дії сережок для схуднення.

Дослідження сережок для схуднення

Сережки для схуднення – по суті, і не сережки, а скоріше магнітні кліпси. Ми знайшли одне оглядове дослідження ефективності цих сережок зниження ваги. До нього увійшли лише вісім досліджень. У двох із них не було контрольної групи, яка б не носила сережки, а в інших учасники на додаток до сережок переходили на низькокалорійну дієту або виконували вправи.

Автор дослідження Хуан Чінг-Фен навіть отримав значні результати, щоправда, у середньому учасники втратили лише близько двох кілограмів за весь час експерименту. Це можна списати на коливання ваги, які відбуваються у більшості людей протягом кількох днів без будь-яких втручань та обмежень. Тож оцінити вплив магнітних сережок на вагу за такими експериментами складно.