Не лосось і оливки: чи так ви розумієте суть середземноморської дієти і чи треба вона вам

Цей тип харчування і дійсно є корисним для здоров'я і здатний уберегти вас від багатьох хронічних захворювань. Середземноморська дієта зарекомендувала себе чудово у контексті протидії запалним процесам в організмі, а також підвищує шанси на довголіття.

При цьому, багато продуктів, які вважаються обов'язковою частиною середземноморської дієти, є задорогими або ж недоступними для жителів багатьох країн і цілих регіонів. І це є суттєвим недоілоком дієти, але і його можна вирішити.

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Для того, аби отримувати користь від середземноморської дієти, достатньо скоригувати і "підтасувати" набір продуктів під ваш регіон і зробити меню різноманітним.

Оливки та лосось – не основа середземноморської дієти

Багато з тих, хто спробував середземноморську дієту, були збентежені досить специфічним набором рекомендованих страв та певних продуктів. Наприклад, у деяких регіонах світу складно знайти нежирну рибу у великих кількостях.

Проте головні принципи цього харчування – акцент на рослинну їжу, цільнозернові продукти, ненасичені жири тощо. Що є доступними за умов різних національних звичок у харчуванні.

Навколо середземноморської дієти виник нездоровий культ, пов'язаний саме з нерозумінням того, що ви можете правильно харчуватися без прив'язки до італійської, грецької та іспанської кухні,

– відзначають аналітики.

Вони наголошують, що фрукти, овочі, горіхи, насіння, цільнозернові продукти – доступні вчи не в кожній національній кухні. Тож не слід "зациклюватись" на рибі та оливковій олії.

"Часто, якщо людина, наприклад, не любить морепродукти та оливки, вона вважає, що їй не підхзодить середземноморська дієта", – додає Шейна Спенс, дієтолог із Нью-Йорка.

Та наголошує, що слід розширювати розуміння основної концепції середземноморської дієти і таки перейти на справді здорове харчування.

Національні кухні світу містять усе для цього

Головна ідея середземноморської дієти – щоб у харчуванні переважала їжа рослинного походження, а ненасичені жири повністю витіснили насичені.

Медики наголошують, що у будь-якій національній кухні є страви з овочів, цільнозернових продуктів та фруктів.

"Ви можете створити свою власну середземноморську дієту, в якому б регіоні світу ви не проживали", – додають вони.

Серед прикладів вони наводять вочі в тушкованому чи вареному вигляді. Адже вони представлені у будь-якій кухні світу, чи то китайська, індійська або мексиканська.

Таким чином, ніщо не заважає вам дотримуватися принципів здорового харчування, закладених у середземноморській дієті, навіть коли у вашому регіоні недоступні або занадто дорогі багато її компонентів.