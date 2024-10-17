Знайшли дієту, яка допомагає побороти імпотенцію

Дослідники стверджують, що певні харчові звички сприяють зміцненню судин та підвищенню витривалості, що, своєю чергою, підтримує еректильну функцію. Доповідь про ці наукові висновки була представлена на заході, організованому Європейським товариством кардіології.

За даними фахівців, чоловіки з артеріальною гіпертензією частіше стикаються з еректильною дисфункцією через пошкодження стінок дрібних кровоносних судин, що веде до зменшення кровотоку в статевий орган, повідомляє European Society of Cardiology.

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Нове дослідження середземноморської дієти

Раніше було доведено, що середземноморська дієта допомагає знизити тиск і продовжити життя людям з гіпертонією. У останньому дослідженні вчені з Греції вивчили її позитивний вплив на чоловіків середнього віку, які страждають від високого кров'яного тиску та еректильні порушення.

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*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

У рамках дослідження було залучено 250 чоловіків віком близько 56 років з діагностованою гіпертензією та проблемами з ерекцією. Учасники пройшли ретельне медичне обстеження. За допомогою опитувальника оцінювалося їхнє харчування за схожістю зі середземноморською дієтою на шкалі до 55 балів, також перевірялась фізична витривалість і рівень тестостерону.

У ході досліджень були виміряні показники стану серця і судин, включаючи ступінь жорсткості артерій, за допомогою ехокардіографії. Еректильні функції оцінювалися на шкалі до 25 балів.

Середземноморська дієта покращує еректильну функцію

Встановлено, що пацієнти, чий раціон максимально відповідав середземноморській дієті (бал вище 29), мали кращий кровотік у коронарних артеріях, вищий рівень тестостерону та більш гнучкі артерії. Показники ерекції у цієї групи також виявилися вище середнього (понад 14 балів).

Схоже, що такий раціон покращує витривалість і сексуальну функцію внаслідок зміцнення судинної системи та уповільнення зменшення рівня тестостерону з часом,

– підкреслив співавтор дослідження Атанасіос Ангеліс з Афінського університету.

На думку Ангеліса, середземноморська дієта може відігравати важливу роль у підтриманні судинного здоров'я та загальної якості життя у чоловіків середнього віку, які страждають від гіпертонії та проблем з ерекцією.