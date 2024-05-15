Крім схуднення: в популярного препарату Ozempic знайшли ще один позитивний ефект

Діюча речовина лікарських препаратів Wegovy та Ozempic, що призначаються для боротьби з ожирінням і діабетом – семаглутид – може знижувати на 20% можливість інсульту, інфаркту або смерті через хвороби серцево-судинної системи.

Нове дослідження семаглутиду

Ці висновки зробили вчені з Університетського коледжу Лондона під час дослідження, результати якого були представлені на Європейському конгресі з ожиріння.

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Зараз одними з найбільш ефективними в методах боротьби з ожирінням є препарати, що базуються на активних компонентах ліраглутид (торгова марка Саксенда) та семаглутид (торгова марка Вегові).

Семаглутид Це лікарський засіб для лікування ожиріння та 2 типу діабету. Його дія заснована на зниженні апетиту та активізації виділення інсуліну.

Семаглутид позитивно впливає на здоровʼя серця

За результатами нового дослідження, семаглутид має позитивний вплив на серцево-судинну систему пацієнтів незалежно від їхньої ваги на початок дослідження. У вибірку потрапили 17 604 дорослих людей з ожирінням, дослідження тривало 40 місяців. Учасники були розбиті на групи для отримання або семаглутиду, або плацебо.

Результати дослідження показали, що учасники, що приймали семаглутид, втратили в середньому 10,2% ваги тіла та 7,7 сантиметра об'єму талії за чотирирічний період. Група, що приймала плацебо, втратила лише 1,5% ваги тіла та 1,3 см об’єму талії.

Вчені визначають, що семаглутид зможе внести революційні зміни в процес лікування ожиріння та покращення стану серцево-судинної системи.

Цей препарат – впевнений крок вперед, що може змінити наш підхід до лікування. Це дослідження показує, що семаглутид може мати інші позитивні механізми дії на серцево-судинну систему, окрім ефекту зниження ваги,

– повідомив директор Національного інституту дослідження результатів хвороб серця та судин Джон Дінфілд.

Він також висловлює думку, що цей препарат має стати рутинною частиною лікування серцево-судинних захворювань.