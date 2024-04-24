Як займатись сексом під час менструації: корисні поради

Секс у період менструації досі викликає безліч питань та сумнівів, хоча це справді може бути корисною практикою для деяких пар. Згідно з експертами, у сексу під час місячних є багато переваг, таких як зменшення менструальних спазмів і болю та підвищена чутливість.

Переваги сексу під час менструації

За словами сексологині і засновниці етичного порносайту Енджі Раунтрі, секс під час менструації може допомогти полегшити менструальні болі та спазми, оскільки оргазм посилює скорочення матки. Щобільше, він може посилити емоційний зв'язок між партнерами.

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Марла Рене Стюарт, сексологині та експертки журналу Lovers, також говорить про переваги сексу під час менструації. Вона зазначає, що менструальна кров може служити мастилом, а оргазм може полегшити болі та спазми. Вона також підкреслює, що в цей час важливо дотримуватися всіх стандартних заходів безпеки, оскільки піхва стає більш вразливою до бактерій та вірусів через зміну балансу pH.

Менструальна кров є частиною досвіду і її не потрібно соромитися. Але, якщо партнеру незручно, його кордони слід поважати. Не забувайте, що якщо ви можете щось робити, це необов'язково означає, що ви повинні це робити. Поговоріть один з одним і продовжуйте лише в тому випадку, якщо ви обоє збуджені та почуваєтеся комфортно.

Як займатись сексом під час менструації

Правила менструального сексу не складніші, ніж правила елементарної гігієни. Наприклад, щоб плями крові не забруднили постільну білизну, покладіть рушники темного кольору на ліжко або диван або просто займайтеся сексом у ванній.

Питання, які пози кращі під час менструації, залежить від ваших переваг. Можна спробувати різні пози, виходячи з рівня вашого комфорту та чутливості. Насамперед варто спробувати пози, які дозволяють тілу розслабитися, тому що в цей час ви більш чутливі. Перенапружуватися не варто, так що подумайте про класичні та прості пози.

Не варто забувати про безпеку, включаючи використання бар'єрних методів контрацепції. І, нарешті, якщо ви все ще вагаєтесь щодо сексу під час менструації, пам'ятайте, що це нормально.