Як самостійно перевірити груди на рак: покрокова інструкція

14 серпня 2022 , 10:31
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Джерело:

Mayo Clinic

Кожна жінка має стежити за станом грудей – регулярно відвідувати лікаря та проводити самообстеження. Воно не замінить медичний огляд, але підвищить шанси раніше помітити будь-які зміни.

Лікарі радять проводити самообстеження грудей за тиждень після закінчення менструації. Якщо у вас менопауза, можна вибрати будь-який день. Для самообстеження вам знадобиться велике дзеркало та добре освітлене приміщення, де вам ніхто не буде заважати.

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Як проводити самодіагностику грудей

  • Сядьте або встаньте без одягу та без бюстгальтера перед дзеркалом, звісивши руки вздовж тіла.
  • Перевірте симетричність грудей, чи немає на них ямочок, змін у розмірі чи формі.
  • Перевірте, чи не вивернуті ваші соски всередину, чи немає виділень.
  • Огляньте груди, піднявши руки над головою та стиснувши долоні разом. Також перевірте пахвові западини на збільшені лімфовузли.
  • Підніміть груди, щоб перевірити симетричність грудей у ​​цьому положенні. Потім проведіть аналогічний ручний огляд:

Потім проведіть аналогічний огляд:

  • Лежачи. Виберіть ліжко або іншу плоску поверхню, щоб лягти на спину. У положенні лежачи тканина молочної залози розправляється, у такому положенні груди легше промацуються.
  • В душі. Намильте пальці та груди милом, щоб пальці ковзали по шкірі плавніше.

Намагайтеся обмацувати груди подушечками пальців, тому що це найчутливіша частина руки. Натискайте на груди з різною інтенсивністю. Легкий дотик дозволить відчути найближчу до шкіри тканину, середній і сильний – глибші шари. Не поспішайте. Ретельний огляд грудей може тривати кілька хвилин.

Що робити, якщо знайшли ущільнення 

Не панікуйте, якщо ви раптом виявите підозрілі симптоми. Багато жінок знаходять ущільнення або зміни в грудях, але часто це фізіологічні особливості і не вимагають лікування. Виявлення зміни або ущільнення в грудях – причина відвідати лікаря для професійної діагностики. Найчастіше пухлини бувають доброякісними, але треба враховувати, що на початкових стадіях навіть злоякісні пухлини добре лікуються.

Автор: Олександр Бевза