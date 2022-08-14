Як самостійно перевірити груди на рак: покрокова інструкція
Джерело:Mayo Clinic
Кожна жінка має стежити за станом грудей – регулярно відвідувати лікаря та проводити самообстеження. Воно не замінить медичний огляд, але підвищить шанси раніше помітити будь-які зміни.
Лікарі радять проводити самообстеження грудей за тиждень після закінчення менструації. Якщо у вас менопауза, можна вибрати будь-який день. Для самообстеження вам знадобиться велике дзеркало та добре освітлене приміщення, де вам ніхто не буде заважати.
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Як проводити самодіагностику грудей
- Сядьте або встаньте без одягу та без бюстгальтера перед дзеркалом, звісивши руки вздовж тіла.
- Перевірте симетричність грудей, чи немає на них ямочок, змін у розмірі чи формі.
- Перевірте, чи не вивернуті ваші соски всередину, чи немає виділень.
- Огляньте груди, піднявши руки над головою та стиснувши долоні разом. Також перевірте пахвові западини на збільшені лімфовузли.
- Підніміть груди, щоб перевірити симетричність грудей у цьому положенні. Потім проведіть аналогічний ручний огляд:
Потім проведіть аналогічний огляд:
- Лежачи. Виберіть ліжко або іншу плоску поверхню, щоб лягти на спину. У положенні лежачи тканина молочної залози розправляється, у такому положенні груди легше промацуються.
- В душі. Намильте пальці та груди милом, щоб пальці ковзали по шкірі плавніше.
Намагайтеся обмацувати груди подушечками пальців, тому що це найчутливіша частина руки. Натискайте на груди з різною інтенсивністю. Легкий дотик дозволить відчути найближчу до шкіри тканину, середній і сильний – глибші шари. Не поспішайте. Ретельний огляд грудей може тривати кілька хвилин.
Що робити, якщо знайшли ущільнення
Не панікуйте, якщо ви раптом виявите підозрілі симптоми. Багато жінок знаходять ущільнення або зміни в грудях, але часто це фізіологічні особливості і не вимагають лікування. Виявлення зміни або ущільнення в грудях – причина відвідати лікаря для професійної діагностики. Найчастіше пухлини бувають доброякісними, але треба враховувати, що на початкових стадіях навіть злоякісні пухлини добре лікуються.