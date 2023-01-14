Довели, що популярне в Україні заняття зменшує ризик раку

Американські вчені з'ясували, що посадка саджанців у саду та догляд за ними не лише покращують психічне здоров'я, а й допомагають знизити ризик онкології.

Нове дослідження садівництва

Нездорове харчування, відсутність фізичної активності та соціальна ізоляція – фактори ризику розвитку неінфекційних та інших хронічних захворювань. Вчені з університетів Колорадо, Південної Кароліни та інших наукових організацій США вирішили з'ясувати, як це може бути пов'язане з фізичною активністю на природі разом із правильним харчуванням.

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До компонентів здорової їжі, зокрема, відносять клітковину. Її вживання впливає на профілактику запальних та імунних реакцій організму, кишковий мікробіом та розвиток таких захворювань, як рак та діабет. У той час як лікарі рекомендують вживати від 25 до 38 грамів клітковини на день, середньостатистична доросла людина щодня їсть менше 16 грамів цих харчових волокон.

Досліджень, присвячених садівництву, дуже мало і вони охоплюють невеликі вибірки. Але навіть такі роботи показують, що садівники, як правило, вживають більше фруктів і овочів, а також мають оптимальніший індекс маси тіла.

Американські фахівці залучили до участі у своєму новому дослідженні 291 людину, яка у звичайному житті раніше не займалася садівництвом. Середній вік піддослідних становив 41 рік, експеримент проходив з 1 січня 2017 року до 15 червня 2019. Учасників випадково розподілили на дві групи, перша з яких стала систематично працювати на присадибних ділянках, а друга – контрольна – жила колишнім життям. Обидві групи періодично проходили опитування, присвячені харчуванню, також вимірювалася їхня маса тіла. Крім цього, випробувані носили при собі сенсори, що показують їхню фізичну активність.

Садівництво допомагає зменшити ризик раку

Вже до осені 2017 року з'ясувалося: ті, хто займався садівництвом, щодня вживали на 1,4 грама більше клітковини, ніж представники контрольної групи. Здається, ніби це небагато. Але автори дослідження наголошують: зростання споживання клітковини навіть на один грам на день може позитивно вплинути на здоров'я.

Крім того, вчені зауважили, що група садівників підвищила рівень своєї фізичної активності приблизно на 42 хвилини на тиждень. А ще учасники відзначили зниження рівня стресу та тривоги. Ці люди також частіше спілкувалися між собою, тобто мали більше соціальних контактів, аніж члени контрольної групи. Тому дослідники вважають, що заняття садівництвом корисне для психічного здоров'я та здатне знизити ризик розвитку раку та інших захворювань неінфекційної природи.