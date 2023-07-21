Зубной камень: почему возникает и чем грозит

Говорят, что каждые полгода нужно ходить к стоматологу на гигиену полости рта, чтобы удалять твердые зубные отложения, налет, полировать поверхность эмали и выявлять кариес на начальном этапе. Но есть еще один настораживающий аспект – это появление камней на зубах.

Зубные камни – мягкие зубные отложения, которые со временем минерализовались в полости рта. Грубо говоря, затвердели. Они состоят из остатков пищи, микроорганизмов, отмерших клеток микроорганизмов и разных солей – фосфора, кальция, магния.

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Почему возникают камни на зубах

Если не удалять зубной налет регулярно, он может затвердеть в течение 24-72 часов и превратиться в зубной камень. Даже если человек внимательно заботится о своих зубах, он все равно имеет бактерии во рту, которые смешиваются со сладкой и крахмалистой пищей.

Главная причина появления зубных камней – нарушение домашней гигиены полости рта: неполная очистка зубов, неправильная техника чистки, недостаточное количество времени, неправильно подобранные средства гигиены полости рта, например несоответствующая щетка или паста.

Вторая причина – это различные гормональные изменения в организме, например, во время беременности, в подростковом периоде, на фоне каких-то стрессов, и в целом изменения и заболевания организма. В эти периоды идет внутренняя перестройка, но это также оказывает влияние на состояние полости рта.

Гормональные изменения, стресс и иммунологические заболевания могут привести к изменению состава слюны: часто она становится более вязкой.

Еще на состояние зубов оказывает влияние наличие кариеса, дефектных пломб. Это все цепляет на себя больше налета и вычищать эти места становится труднее. Если это не удается, то налет еще быстрее собирается и со временем минерализуется.

Как заметить камни

Если камни можно увидеть невооруженным взглядом – это над ясенными зубными камнями, они появляются на эмали зуба ближе к деснам. А еще часто бывает, что камни много под десной и его невозможно увидеть снаружи. И здесь вам может помочь только поход к стоматологу.

Раз в полгода нужно ходить к специалисту, чтобы вовремя профилактировать, провести профессиональную гигиену, наладить домашний уход, подобрать нужные средства гигиены полости рта.

Если человек использует дополнительные средства гигиены, то он, например, может обратить внимание, что нить у него рвется, а это может являться признаком как дефектной пломбы, кариеса, так и камня между зубами. Кровоточивость десен – это тоже признак скопления камней, из-за которых десны раздражаются.

Какие могут быть осложнения

Зубные камни приводят к неприятному запаху, кровоточивости десен, изменению цвета зубов. Также может быть неудобно улыбаться и общаться. Когда зубные камни долго на десне, под десной, разрушается круговая связка и зуб может начать шататься.

Под зубными камнями может развиваться скрытый неболящий кариес. Если там уже был какой-нибудь дефект, дефектная пломба или кариес и в этом месте появляется минерализованный камень, то ситуация, конечно, будет ухудшаться.

Важно отметить: дома не удастся убрать камни, если они уже образовались. Их можно убрать только у профессионала. Дома можно убрать мягкий налет, поэтому важно проводить домашнюю гигиену. Тогда мягкого налета не будет в большом количестве, он не будет накапливаться, соответственно, камни не будут образовываться.