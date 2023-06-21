Сексизм и насмешки от ректора Львовского медуниверситета: в Минздраве впервые отреагировали

В Минздраве отреагировали на скандальные высказывания 83-летнего Бориса Зименковского, который насмехался над фамилиями студентов и озвучил позорные сексистские шутки. В министерстве заявили, что ситуация – недопустима.

В Минздраве отметили, что осуждают любые проявления сексизма, а также – предвзятого отношения к студентам. Они – не мишень для словесного насилия со стороны ректоров.

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Студенты, наши будущие медики, которые в войну продолжили обучение и планируют строить свою карьеру в Украине, ни в коем случае не должны становиться мишенями для словесного насилия,

– говорится в сообщении.

Кадровые решения примут

В Минздраве заявили, что каждый, кто был причастен к позорной ситуации, понесет ответственность.

Комиссия, которая даст оценку тому, что произошло во Львовском медуниверситете, уже была создана. Подчеркнули, что в состав войдут представители руководства Минздрава и соответствующих департаментов.

"Комиссия проанализирует ситуацию и даст подробную оценку действиям ректора и членам приемной комиссии", – подчеркнули в Минздраве.

Кроме того, добавили, что будут расследовать бездействие представителя Минздрава. Он присутствовал на заседании по видеосвязи. Подчеркнули, что в ближайшее время примут кадровые решения.

Что произошло во Львовском медуниверситете

Ректор Львовского медуниверситета Зименковский насмехался по фамилиям студентов и студенток. В частности, его очень насмешила фамилия "Волкодав". Кроме того, Зименковский интересовался, как девушка может быть хирургом и рассказывал: "женщина, а хочет резать, грустно, я бы такой знать не хотел".