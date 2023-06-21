Сексизм та насмішки від ректора Львівського медуніверситету: у МОЗ вперше відреагували

У МОЗ відреагували на скандальні висловлювання 83-річного Бориса Зіменковського, який насміхався з прізвищ студентів та озвучив ганебні сексистські жарти. У міністерстві заявили, що ситуація – неприпустима

У МОЗ наголосили, що засуджують будь-які прояви сексизму, а також – упередженого ставлення до студентів. Вони – не мішень для словесного насилля з боку ректорів.

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Студенти, наші майбутні медики, які у війну продовжили навчання та планують будувати свою кар'єру в Україні, в жодному разі не мають ставати мішенями для словесного насильства,

– мовиться у повідомленні.

Кадрові рішення ухвалять

У МОЗ заявили, що кожен, хто був причетний до ганебної ситуації, понесе відповідальність. Комісію, яка надасть оцінку тому, що відбулося у Львівському медуніверситеті, вже створили. Наголосили, що до складу увійдуть представники керівництва МОЗ та відповідних департаментів.

"Комісія проаналізує ситуацію та дасть детальну оцінку діям ректора та членам приймальної комісії", – наголосили у МОЗ.

Окрім того, додали, що розслідуватимуть також бездіяльність представника МОЗ. Він був присутній на засіданні через відеозв'язок. Наголосили, що найближчим часом ухвалять кадрові рішення.

Що сталося у Львівському медуніверситеті

Ректор Львівського медуніверситету Зіменковський насміхався з прізвищ студентів та студенток. Зокрема, його дуже насмішило прізвище "Волкодав". Окрім того, Зіменковський цікавився, як дівчина може бути хірургинею та розповідав: "жінка, а хоче різати, сумне, я б такої знати не хотів".