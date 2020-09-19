В "Феофании" врачи сделали удивительную операцию – из грудной клетки пациентки удалили опухоль весом 4,5 килограмм. Это первая подобная операция в Украине.

По словам главного врача "Феофании" Игоря Семенива, сложность процедуры заключалась в том, что у пациентки было тяжелое состояние, и существовала опасность большой кровопотери, повреждения легких и остановки сердца. Об этом сообщила пресс-служба офиса Президента.

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Также это было еще и технически сложно сделать. Пациентку подсоединили к аппарату искусственного кровообращения. Во время операции у нее дважды останавливалось сердце.

Игорь Семенов, главный врач "Феофании" "Сложность операции заключается в том, что, во-первых, тяжелое соматическое общее состояние пациентки – локализация опухоли непростая, есть опасность большой кровопотери, повреждения легких и остановки сердца. Во-вторых, технически сложно. Должны быть собраны соответствующие специалисты и необходимое оборудование".

Известно также, что эта процедура дорогостоящая и требует особой аппаратуры и соответствующей квалификации врачей. Однако сделали операцию для пациентки бесплатно.

"Он посмотрел мои бумаги – опухоль была большая, 4,5 килограмма. Я задыхалась. Он говорит, что если вы согласны, необходима операция. Я спросила: Если я операции не сделаю, то сколько мне жить останется? Он сказал, что от двух недель до двух месяцев, потому что опухоль задушит", – рассказала пациентка Татьяна Выгонская.

Справка. 14 января президент подписал указ об обеспечении доступности для граждан медицинской помощи, оказываемой больницей "Феофания".

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