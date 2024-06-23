Потеря друзей на войне – страшнее онкологии: история женщины с 4-й стадией рака

24 Канал попросил трех женщин, которые имеют историю рака, рассказать о своем диагнозе и опыте лечения, а также о том, какой поддержки сегодня не хватает как онкопациентам, так и тем, кто помогает им на пути лечения.

Публикуем вторую историю волонтера Марины Кушнир-Ваталинской, которая получает паллиативную помощь и находится на 4-й стадии рака. Далее – прямая речь женщины.

Первая история Врачи спасали мне жизнь, а что будет потом – никто не думал, – история женщины, которая поборола рак

Рецидив рака

Восемь лет назад, во время обследования из-за осложнений после потери беременности, мне диагностировали трижды негативный рак молочной железы. Далее была биопсия, операция, химиотерапия и лучевая терапия. Несмотря на то, что контрольный визит не показал каких-то отклонений, уже через несколько месяцев меня начала беспокоить боль в груди.

Хотя мой тогдашний онколог не увидел каких-то причин для волнения и проигнорировал мои жалобы, я, по рекомендации девушек из сообщества Inspiration Family, прошла дополнительную диагностику в Киеве, где мне подтвердили рецидив на 4-й стадии.

Марина Кушнир-Ваталинская "Сначала я лечилась в Украине. Однако, когда здесь были исчерпаны все возможности, а препарат, который мне назначили, не был зарегистрирован в Украине и был слишком дорогим, я заняла средства, взяла кредит и отправилась на лечение в Испанию, где сегодня прохожу паллиативную химиотерапию."

Паллиативное лечение

В начале полномасштабного вторжения я была дома и передо мной встал вопрос: как продолжить лечение в Испании в условиях новых вызовов? Тогда, снова с помощью девушек из Inspiration Family, я получила возможность выехать в Испанию и, после получения необходимого лечения, вернуться домой. Поскольку моя химиотерапия является пожизненной, я провожу много времени в дороге из дома и домой.



Марина на акции в поддержку украинских военнопленных / Фото 24 Канала

Несмотря на то, что я получаю лечение в Испании бесплатно, есть расходы на симптоматические лекарства, ведь не все покрывается за государственный счет. Отдельная статья расходов – проживание и питание. Для меня важна возможность бывать дома, поэтому я поставила себе цель: пока я это могу, я буду рядом с родными. Ведь кроме них у меня больше никого нет. А еще война. Муж ни в коем случае не собирается уезжать, и я уважаю его позицию.

Я и представить не могла, что страшнее рака для меня станет потеря друзей на войне. Многие люди, которые помогали мне, добровольно стали на путь воина сегодня. Именно они, на протяжении всего времени моего лечения, были моим фундаментом. Но этот фундамент стал шатким: война забирает лучших. Сегодня к тем, кто поддержал меня, я хожу на кладбище, и это неописуемая боль. Я хожу на акции и митинги в поддержку пленных и пропавших без вести, плету маскировочные сетки. Я понимаю, что не так страшен рак, как боль войны.

Непонимание потребностей

Марина Кушнир-Ваталинская "Все привыкли видеть онкопациента лысым, без жизни в глазах – такой образ нам навязывают трагические фильмы об онкологии. А вот воспринимать человека в диагнозе, полного жажды жизни и желания хорошо выглядеть, – это сверхсложно."

Даже в моем окружении иногда бывает жестокость по отношению к онкопациентам. Мне до сих пор стыдно зайти в кафе, идти по улице с кофе. А что, если меня кто-то увидит и осудит, ведь я собираю средства на лечение и позволяю себе так шиковать? С таким осуждением я сталкивалась.

Еще у меня в голове засело одно воспоминание: когда из-за химии у меня выпали волосы, и девушка в транспорте, увидев это, отошла от меня.

В Испании часто можно увидеть людей без волос: на билбордах, в рекламе, в социальных проектах. Они рядом с другими людьми в кафе, на улице, и они комфортно чувствуют себя в этом окружении. Очень хочется, чтобы и у нас онкопациентов не отвергали в обществе, не оставляли их в одиночестве. Поэтому важными и движущими являются наши пациентские сообщества, мероприятия, которые они проводят, такие, например, как День людей с историей рака. Ведь здесь мы себя чувствуем среди своих.