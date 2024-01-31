Роды "на колесах": на Закарпатье женщина родила ребенка прямо на горной дороге

В Закарпатской области 27-летняя женщина из села Вары родила своего седьмого ребенка прямо в скорой. По дороге в больницу у женщины начались стремительные роды, поэтому довезти ее не успели. Роды были экстремальными.

О случае рассказали на фейсбук-странице Закарпатского центра экстренной медпомощи.

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"Роды на колесах": детали ситуации

Медики отмечают, что роды "на колесах" – это всегда испытание для медиков и всегда риск для роженицы. В основном бригады скорых пытаются как можно быстрее доставить женщину в роддом.

"Но иногда младенцы очень спешат родиться, и тогда приходится останавливать авто и проводить неотложные мероприятия в автомобиле. Так произошло и в этот понедельник", – говорится в сообщении.

Отмечается, что бригада №602 в составе фельдшера Юрия Данича и водителя Дезидера Блонера выехала на вызов в село Вари, что на Береговщине. Рожала 27-летняя многодетная мама, которая уже имела шестерых детей.

Машина везла роженицу в роддом очень быстро, но, когда стало понятно, что не успевают, авто остановили под горой на въезде в Берегово.

"У женщины начались стремительные роды. Роженица была очень возбуждена, едва удалось ее успокоить", – рассказал врач Юрий Данич.



Роженица родила младенца по дороге в роддом / Скриншот

Под горой рождаются богатыри

В конце концов. роды прошли хорошо – женщина родила здорового доношенного мальчика.

"Перерезали пуповину, сделали все, что нужно в таких случаях. Маму и ребенка доставили в Береговскую больницу им. Бертолона Линнера. Они чувствуют себя хорошо", – сообщают медики.

Интересно, что фельдшер Юрий Данич, который за 23 года опыта, принял минимум два десятка родов, вспомнил аналогичный случай, который произошел 12 лет назад.

По его словам, это он понял уже потом. Роды произошли в том же самом месте, при тех же обстоятельствах, и с такой же непослушной роженицей из того же села.

В феврале 2012-го стояли морозы до 22 градусов мороза. А в УАЗике скорой женщина рожала своего 13-го ребенка. Родился настоящий богатырь – малыш весом 5,5 килограммов! Все, так же как и теперь, прошло без осложнений,

– вспоминает Юрий.

К слову, недавно мы рассказывали о подобном случае в Ровенской области: женщина родила 11-го ребенка в авто. Роженица тоже не успела добраться до медучреждения, а потому младенец появился на свет прямо в салоне автомобиля