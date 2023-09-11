Через 11 недель после смерти у женщины родился здоровый ребенок: как такое возможно

Авторы нового отчета рассказали о 31-летней женщине, у которой родился здоровый ребенок, хотя врачи поставили диагноз смерть головного мозга и констатировали, что пациентка скончалась.

Причина смерти женщины

Медики из Университета здравоохранения Флориды (США) описали редкий случай рождения ребенка после того, как у матери диагностировали смерть головного мозга. Специалисты рассказали, что женщине был 31 год, она находилась на 22 неделе беременности, когда у нее произошло субарахноидальное кровоизлияние – в полость между паутинной и мягкой мозговой оболочкой.

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Сначала беременная, в анамнезе которой значилась гипертония, поступила в больницу с острой головной болью и судорогами. Компьютерная томография мозга показала правостороннее кровоизлияние, вследствие которого возник отек мозга, а большинство внутричерепных артерий сильно сузились. Медики провели вентрикулостомию – наружный желудочковый дренаж, чтобы снизить повышенное внутричерепное давление, и положили беременную в отделение нейрореанимации.

Ей сразу поставили диагноз "смерть головного мозга", однако врачи, посовещавшись с коллегами, решили поддерживать тело ради сохранения беременности – такое желание выразила семья женщины. Акушерка постоянно находилась у ее кровати, следя за частотой сердечных сокращений и движениями плода. Через 11 недель, на 33 неделе беременности, пациентке провели кесарево сечение.

Рождение здорового ребенка

На свет появился младенец весом 2,142 килограмма, по шкале Апгар ему присвоили 8 баллов из 9. Ребенок чувствовал себя хорошо, поэтому через пять дней его выписали домой. Мать после родов отключили от аппарата ИВЛ.

Как отметили исследователи, смерть мозга у беременной женщины – редкий случай, но не уникальный. Авторы систематического осмотра с 2021 года обнаружили по меньшей мере 35 таких пациенток, более чем у половины произошло кровоизлияние в мозг. Восемь детей погибли в утробе (23%), а 27 (77%) родились живыми, но двое позже скончались. Правда, ученые сомневаются в достоверности этих данных: вероятно, показатели выживания плода при таком диагнозе у матери на самом деле ниже.