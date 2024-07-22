Врачи давали 4% на жизнь: женщина пережила 25 операций после российского обстрела
Источник:Суспільне Запоріжжя
Наталья Панченко родом из Заречного, Запорожской области, получила многочисленные ранения из-за российской атаки. Женщина пережила 25 операций и ампутацию ноги.
Почти 8 месяцев Наталья лечилась в Австрии. Сейчас женщина вернулась в Запорожье и продолжает бороться за возможность полноценно жить и работать.
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В день обстрела, 3 ноября 2023 года женщина приехала к родителям помочь по хозяйству. На момент обстрела она была вместе с мамой и сестрой.
Осколки металла начали поражать наши тела. Я увидела разрыв своей правой ноги, потом начала разрываться левая нога, потом рука. У мамы было очень много гематом, а сестру отбросило вообще,
– вспомнила Наталья.
Наталья потеряла сознание на пути в больницу, а в сознание пришла на вторые сутки.
"У меня еще была конечность и нормально закрепленная рука. Я тогда еще думала, что несколько месяцев полежу в больнице со мной будет все в порядке", – роповила женщина.
В бедре до сих пор обломки
Несмотря на то, что Наталью прооперировали в Запорожской областной больнице, ситуацию осложнило то, что к переломам добавились проблемы с сосудами. Уже на третьи сутки после первой операции, женщине провели операцию на сосудах.
С рукой сказали, что ее можно сохранить. Более акцентировали внимание на правой ноге. Левая нога тоже была задета, в бедре до сих пор сохраняются обломки металлические. Те, что большие убрали, а те, что маленькие, оставили навсегда,
– рассказала женщина.
4% на жизнь
Впоследствии Наталью направили на бесплатное лечение в Австрию, где ее поставили перед самым тяжелым выбором в жизни: ампутация или смерть.
Или я соглашаюсь на ампутацию конечности и я продолжаю свою жизнь на протезе, или я остаюсь с этим ранением и впоследствии мой сепсис поражает все мои органы и я умираю. Мне давали 4% на жизнь,
– рассказала Наталья.
Женщина делится, что ей было трудно принять себя после операции и ей помогла поддержка семьи.
"Я не хотела смотреть на свою ногу. Была подавлена. Дети мне постоянно говорили по телефону: "Мама, главное, что ты осталась жива", – вспоминает она.
Наталье пришлось привыкать фактически к новой жизни / Фото Сусипльного
В общем Наталья перенесла 25 операций по всему телу. Впервые стала на протез через 2 месяца после ампутации, и женщина все еще переживает фантомные боли.