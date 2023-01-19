Можно ли есть зеленый картофель

Позеленение картофеля или образование на нем проростков говорит о накоплении вредных веществ в нем, не пригодных для потребления.

Позеленение картофеля

Картофель зеленеет в процессе фотосинтеза. Как только она оказывается в тепле и под лучами солнца, начинает производить пигмент хлорофилл. Он нужен для того, чтобы не просто окрасить овощи, но и получить необходимые питательные вещества.

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Чтобы картофель себя накормил, нужно, чтобы хлорофилл поглотил солнечный свет и потратил энергию на образование глюкозы. Свет – это набор из семи цветов. Хлорофилл поглощает все эти цвета, кроме своего – зеленого. Этого достаточно, чтобы получить энергию для питания.

Чем опасен зеленый картофель

Кажется, что в зеленом картофеле нет ничего страшного – ведь хлорофилл содержится в растениях, и в том числе съедобных. К пигменту претензий нет. Но, оказывается, кроме пигмента в момент позеленения картофель производит еще одно вещество – соланин. В природе оно защищает картофель от животных и действует как токсин.

Соланин действует на нервную систему, провоцируя головную боль и тошноту. Если человек ест много зеленого картофеля, то у него могут начаться серьезные неврологические проблемы, в том числе опасные для жизни.

Проверить картофель на наличие соланина можно так: облизать очищенный овощ и если он горький, то соланин в нем есть и поэтому его можно выбрасывать. Если даже срезать всю зеленоватую часть, все равно есть шанс, что вещество остается в овоще. И хоть жарь, хоть запекай – токсин никуда не исчезнет.

Как избежать позеленения картофеля

Первый и самый главный совет – покупайте картофель, когда он нужен. Чем дольше она лежит, тем выше риск, что с ней произойдут какие-то изменения.

Если купили картошку для приготовления, то не кладите ее в холодильник. Хранить овощи нужно в сухом прохладном темном месте с хорошей вентиляцией. Лучше всего для этого подходят антресоль или кухонный шкаф.

Картофель нужно хранить подальше от других овощей, особенно лука. Она может перенять запах и вкус луковицы, да еще и обрастет "очками". Лук выделяет газ этилен, способствующий росту картофеля.

Если, кажется, что внешний вид картофеля изменился, он стал зеленеть или покрылся проростками – не рискуйте здоровьем и отправьте его на свалку.